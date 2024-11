Primarul Brașovului cere desființarea Poliția Locală / Acuză instituția de poliție politică: ”Aveau rolul să vină după mine, să urmărească cu cine, când mă întâlnesc, ce fac, să raporteze lucrurile astea” / „Ori se reformează singură, ori va fi desființată”

George Scripcaru, noul primar al Brașovului, reales în funcție după mandatul de 4 ani al lui Allen Coliban (USR) acuză poliția locală că a avut misiunea de a-l urmări și cere o reformare a conducerii sau desființarea ei, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Primarul George Scripcaru vrea să propună Consiliului Local desființarea Poliției Locale și reînființarea ei de la zero.

„Forțările astea, ce au vrut să facă înainte, nu are nicio legătură cu așa-zisa punele la punct și îmbunătățire a activității la nivelul Poliției Locale. Acolo a fost o haiducie. Radu Dascălu a făcut din această poliție praf. Povesteau unii cum se întâlneau prin păduri, seara, pe la Pietrele lui Solomon, prin Noua. Pe unii i-au pus și pe urmele mele. I-am dus pe unii unde nu au fost în viața lor din activitatea de zi cu zi. Cu ocazia asta au aflat și ei că în Fundătura Hărmanului sunt mari probleme, că pe la Uzina 2, pe acolo, prin spate, pe la drumul Cernatului n-au călcat deloc, că prin alte zone din Tractorul sau Bartolomeu la fel n-au fost niciodată. Dar erau polițiști locali la Ordine Publică, aveau rolul să vină după mine, să urmărească cu cine, când mă întâlnesc, ce fac, să raporteze lucrurile astea. Am fost la Uzina 2 și acolo era o rulotă care nu funcționa. Urma să intre într-un proces de avizare și m-am tuns. După ce am plecat de acolo a venit Poliția Locală, l-a sancționat pe cel care avea frizeria pentru că ocupă domeniul public fără forme legale și i s-a spus că are și afișul nepotrivit în geam”, a declarat primarul George Scripcaru.

De cealaltă parte, Radu Dascălu, fost consilier personal al fostului edil, Allen Coliban, care propusese o reformare a Poliției Locale, susține că nu a cerut nimănui să urmărească pe cineva.

”Ceea ce afirmă domnul Scripcaru este neadevăr, pentru că nici eu și nici altcineva din conducerea Primăriei nu a cerut Poliției Locale să-l urmărească. Nu exclud și faptul ca cineva din Poliția Locală, că așa se întâmplă, să se pună bine cu actualul șef, să fi făcut ceva afirmații de genul ăsta. Domnul Scripcaru are toate pârghiile să facă verificările și să afle adevărul”, spune Dascălu.