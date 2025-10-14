Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului / E al treilea an consecutiv când accesează credit cu această destinație / Iașiul a împrumutat, în total, 345 milioane de lei

Consilierii locali au fost convocați în ședință extraordinară pentru a aproba contractarea unui nou credit, anunță Ziarul de Iași.

Municipalitatea ieșeană repetă istoria ultimilor doi ani: va împrumuta bani pentru a treia oară pentru a achiziționa gaze naturale în vederea încălzirii orașului în sezonul rece. În 2023 și 2024, Primăria a contractat, în total, 345 milioane lei cu același scop. Dar, în aceeași perioadă, municipalitatea a accesat alte aproape 160 milioane lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții.

„Sarcina bugetară aferentă serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este foarte mare, iar Municipiul Iași este nevoit să identifice surse suplimentare de finanțare în vederea asigurării cash-flow-ului și reducerii riscului incapacității de asigurare a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în special în contextul măsurilor ce trebuie luate pentru începerea sezonului rece 2025-2026”, se arată în referatul întocmit de Direcția locală de finanțe.

În prezent, la sistemul centralizat de termoficare sunt branșate peste 22.000 de apartamente, 52 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 10 spitale și 5 universități, alături de mai mulți operatori economici.

Noul credit care va fi contractat de Primărie are un regim special: contractarea se va face în baza unei Ordonanțe de urgență aprobate de Guvern pe 9 octombrie 2025 prin care s-au adus o serie de derogări de la legislație pentru a permite autorităților să facă împrumuturi pentru susținerea sistemelor de termoficare.