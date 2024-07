Primăria Iaşi după ce consilierii locali au respins propunerea de creştere de peste două ori a preţului gigacaloriei: Sistemul de termoficare va funcţiona indiferent de deciziile politice

Primăria Iaşi susţine că sistemul de termoficare din municipiu va funcţiona la parametri normali, “indiferent de deciziile politice“, după ce consilierii locali au respins, miercuri, propunerea municipalităţii privind creşterea de peste două ori a preţului la gigacalorie, transmite News.ro.

Primăria municipiului Iaşi a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, că “indiferent de deciziile politice“, furnizarea agentului termic va continua fără sincope către toţi consumatorii din municipiu.

“Municipiul Iaşi a avut investiţii record în sistemul de termoficare, atât din fondurile proprii, cât şi din fonduri europene nerambursabile. Termoficarea la Iaşi este una dintre cele mai performante din ţară. În ciuda crizei energetice pe care am traversat-o, a inflaţiei din ultimii ani, a creşterii preţurilor cărbunelui şi gazului metan, am reuşit să asigurăm un preţ rezonabil pentru fiecare gigacalorie consumată. Aşa cum a decis şi UE, viitorul sustenabil, ecologic şi eficient este reprezentat de către sistemele centralizate de furnizare a agentului termic. Mai devreme sau mai târziu, toate oraşele se vor alinia acestei politici, pe care o consider eficientă atât pentru consumator, cât şi din punct de vedere al mediului“, a declarat primarul Mihai Chirica.

Edilul ieşean a precizat că persoanele vulnerabile vor fi în continuare în atenţia municipalităţii şi vor primi sprijin, conform legii, pentru a nu fi afectate de facturile la energie termică.

Proiectul privind creşterea de peste două ori a preţului gigacaloriei la Iaşi a fost respins, miercuri, de către consilierii locali, aceştia invocând că majorarea este consistentă şi prea bruscă pentru a fi suportată de consumatori.

Proiectul de hotărâre susţinut de edilul Mihai Chirica viza aprobarea unui nou preţ pentru gigacalorie, acesta urmând să crească de la 324 de lei la 739 de lei.

În acelaşi timp, Primăria Iaşi promitea să majoreze subvenţia, astfel că locatarii din Iaşi ar fi urmat să achite aproximativ 300 de lei pentru o gigacalorie, faţă de 206 de lei, cât este în prezent.