Primăria Drobeta-Turnu Severin a achiziţionat 240 de biciclete şi 10 triciclete pentru a fi închiriate de locuitori / Primarul Marius Screciu: De astăzi, bicicletele Velo City sunt disponibile pentru toţi cei care doresc să se deplaseze rapid, comod şi ecologic

Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin pune la dispoziţia locuitorilor, pentru închiriere, începând de marţi, 240 de biciclete clasice şi 10 triciclete, toate achiziţionate printr-un proiect cu fonduri europene, transmite Agerpres.

Anunţul a fost făcut de primarul Marius Screciu, care a scris pe pagina de facebook că bicicletele pot fi închiriate simplu, printr-o aplicaţie mobilă, dar există şi varianta cardului Velo City, care se poate obţine de la dispeceratul din Sala Polivalentă.

„Sistemul de închiriere a bicicletelor velo city este funcţional. De astăzi, bicicletele Velo City sunt disponibile pentru toţi cei care doresc să se deplaseze rapid, comod şi ecologic prin municipiu, sistemul fiind funcţional”, a scris Screciu.

Acesta a mai spus că proiectul, finanţat din fonduri europene, cuprinde 240 de biciclete clasice; 5 triciclete pentru seniori; 5 triciclete pentru persoane cu dizabilităţi; 21 de staţii inteligente de închiriere, amplasate în toate zonele importante ale oraşului; 5 staţii de reparaţii şi 5 parcări pentru biciclete.

„Staţiile au fost amplasate în zone circulate şi uşor accesibile: Crişan, Hotel Traian, B-dul Tudor Vladimirescu, B-dul Brătianu, Stadion, Spitalul Judeţean, Gară, Crihala, Bazinul Olimpic, Fântâna Cinetică, Târgul Veterani, Port şi zona centrală. Acest proiect completează investiţiile în mobilitate urbană, precum autobuzele electrice şi face parte din strategia noastră de modernizare a oraşului, prin care oferim alternative de transport accesibile, prietenoase cu mediul şi la standarde europene”, a mai afirmat primarul municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Proiectul, finanţat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 8 milioane de lei.