Primăria Capitalei ar putea restricţiona circulaţia maşinilor de marfă şi salubritate la orele de vârf / ”Din cele 1,7 milioane de mașini, aproape 300.000 sunt maşini de marfă, aproape 300.000 sunt maşini care n-ar trebui să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că urmează să fie stabilite intervalele orare în care vor putea circula maşinile de transport marfă şi cele de salubritate în Bucureşti, în încercarea de a reduce traficul intens din orele de vârf, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a precizat, pentru Radio România Actualităţi, că în capitală circulă aproape 300.00 de maşini de marfă.

„Lucrăm la un proiect foarte important, pe care îl vom anunţa săptămâna aceasta, acela de a reglementa în municipiul Bucureşti când se ridică gunoiul şi când se face transportul de marfă. (În Capitală există, n.r.) 1,7 milioane de autovehicule înmatriculate plus alte 300.000 care intră, deci sunt 2 milioane de maşini. Din cele 1,7 milioane – ce ştim noi de pe Bucureşti, unde avem datele certe de la Poliţia Română – aproape 300.000 sunt maşini de marfă, aproape 300.000 sunt maşini care n-ar trebui să caute la un interval orar foarte aglomerat în trafic, la fel cum se întâmplă şi în alte municipii, la fel cum se întâmplă peste tot în lume”, a anunţat edilul interimar. Edilul a precizat că intervalele propuse pentru restricţionarea circulaţiei acestor vehicule sunt 07:00 – 09:00 şi 16:00 – 19:00. „Intervalul orar pe care noi l-am propus şi pe care îl vom propune la finalul acestei săptămâni, după analiza tuturor datelor, va fi o interdicţie în anumite ore. Vă dau un exemplu, 7:00-9:00 dimineaţa. După ora 9:00, începe să scadă (aglomeraţia, n.r.). Iar al doilea interval orar este între 16:00 şi 19:00”, a explicat Bujduveanu.

Bujduveanu a subliniat că este necesară susţinerea transportului alternativ pentru decongestionarea traficului. Edilul interimar a adăugat că Primăria Capitalei are în lucru 12 kilometri de bandă unică pentru transportul în comun, dar că acestea vor fi implementate gradual.

„La nivelul municipiului Bucureşti, avem peste 50 de kilometri de bandă unică pentru transportul comun, ceea ce face ca pe un traseu de pe axa nord-sud a Bucureştiului poţi câştiga mai mult de 30 de minute dacă foloseşti transportul în comun. Viziunea noastră este ca bucureştenii să nu fie forţaţi să lase maşina, ci să aleagă să meargă cu transportul în comun, pentru că este mai modern, mai rapid, este mult mai eficient decât maşina proprie, nu trebuie să găseşti loc de parcare”, a explicat Bujduveanu.

El a apreciat că aglomeraţia în trafic s-a mai redus faţă de anul precedent, având în vedere că fluenţa în intersecţii este asigurată de echipaje ale Poliţiei Naţionale şi Locale. De asemenea, în prezent 250 de intersecţii sunt introduse în sistemul de semaforizare inteligentă. Numărul acestora ar trebui să ajungă la 500 anul viitor, în baza unui proiect cu finanţare PNRR. Sistemul va asigura prioritate pentru transportul în comun şi va regla semaforizarea, pentru a evita apariţia ambuteiajelor. Bujduveanu a mai declarat că stâlpişorii pentru delimitarea benzilor unice sunt necesari până în momentul în care vor putea fi emise amenzi în baza imaginilor de pe camerele de filmat.

„Odată cu pachetul doi de administraţie va intra o modificare prin care camerele de filmat vor emite automat amenzi şi pentru benzile unice. (…) La momentul la care nu va mai exista un impediment şi nu va mai trebui să fie un poliţist la capătul benzii unice sau la început, că avem digitalizat tot acest sistem, nu va mai fi nevoie de stâlpi”, a spus Bujduveanu.