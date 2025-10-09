Prima investiție la Gara Făgăraș, după 100 de ani / Călătorii pot urca mai ușor în tren după ce peronul a fost înălțat cu 30 cm / ”Au fost dislocați 10 angajați din toată regionala pentru lucrările din gară”

Prima investiție utilă călătorilor care urcă în tren din Gara Făgăraș s-a realizat după mai bine de un secol, anunță Monitorul de Făgăraș.

De acum, făgărășenii nu mai merg în Gara Făgăraș cu scăunele și scărițe pentru a urca în trenuri, CFR Călători înălțând unul dintre peroane cu vreo 30 cm. Așa cum spune șeful de district, Claudiu Gherghinoaica, această lucrare a fost ”dictată de sus”.

Doar între liniile 2 și 3 s-a înălțat peronul, celelalte au rămas în aceeași stare, cu mult sub înălțimea scărilor trenului. Și în haltele de pe ruta Sibiu-Făgăraș este aceeași situație, cu greu urcă în tren călătorii, dar astfel de lucrări nu se vor realiza și în aceste stații.

,,Modificăm peronul doar între liniile 2 și 3 din Gara Făgăraș pentru că există un plan pentru niște lucrări de reabilitare a stației. Amenajările viitoare vor fi pentru liniile 1-4 și se va face un peron nou, acoperit, în zona liniilor 3 și 5. Tot atunci se vor reabilita și liniile. Proiectul este aprobat, dar este vorba de fondurile care trebuie deblocate. Doar pentru lucrarea de față, înălțarea peronului cu 30 cm a costat 100.000 lei, în condițiile în care manopera se execută cu salariații regionalei. Au fost dislocați 10 angajați din toată regionala pentru lucrările din Gara Făgăraș. Noi avem multe lucruri ce țin de siguranța circulației. S-a ajuns și la această lucrare, fiind cerută expres de la director. Atunci am lăsat celelalte lucrări și am comasat oameni de la mai multe districte. Nu vom continua lucrarea și în Gara Ucea și nici în haltele de pe traseu, doar aici, la Făgăraș. Va mai fi o reabilitare undeva la Tălmaciu, tot la peron, dar când vom avea bani“ a explicat șeful de district, Claudiu Gherghinoaica.

Prin Gara Făgăraș mai trec aproximativ 10 trenuri de călători și trenurile militare care opresc în halta Voila, având destinația Poligonul Cincu. Șeful de district susține că numărul trenurilor ce trec prin gara din Făgăraș va fi și mai mic.

”Vor rămâne trenurile regio și acceleratul Sibiu-București. Toate celelalte vor fi mutate pe ruta Brașov-Sighișoara” a explicat Claudiu Gherghinoaica.