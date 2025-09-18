Preşedintele Trump vrea să recupereze baza militară Bagram din Afganistan, abandonată în 2021

Statele Unite încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, conform Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Aeroportul militar istoric construit de sovietici la Bagram a fost principala bază a forţelor americane din Afganistan după atacul din 11 septembrie 2001 şi până la retragerea din 2021, când a fost preluat de regimul islamist al talibanilor.

„Încercăm să o luăm înapoi”, a spus Trump, menţionând poziţia strategică a obiectivului, în apropiere de China. „Vrem acea bază înapoi”, a insistat el în timpul vizitei de stat în Regatul Unit.