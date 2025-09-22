Președintele Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou Iudaic: Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj public cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. El a spus că susține ”ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor” și a adăugat că în România ”nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie”.

”Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența”, a mai spus șeful statului.

Președintele Dan a atacat la CCR și apoi a trimis Parlamentului pentru rediscutare un proiect legislativ al deputatului minorității evreiești, Silviu Vexler, de înăsprire a pedepselor pentru manifestările xenofobe și antisemite. Curtea Constituțională a respins în unanimitate sesizarea șefului statului.

Mesajul integral al președintelui Nicușor Dan:

Adresez salutul meu călduros comunității evreiești și conducerii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, la început de An Nou Iudaic, Roș Hașana 5786. Încărcată de emoție și speranță, această sărbătoare reprezintă o puternică legătură între tradițiile iudaice și provocările lumii contemporane.

Simbolizând continuitatea și înnoirea, Roș Hașana este un prilej să reflectăm lucid la modul în care putem coopera pentru ca societatea în care trăim să fie mai bună, mai echilibrată, mai incluzivă, mai justă și deschisă către semeni. Sub auspiciile începutului de an, avem prilejul să reafirmăm adeziunea noastră la principiile europene, ale democrației și statului de drept, să ne situăm cu fermitate de partea dialogului și a respectului pentru toți oamenii.

Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența. Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea Roș Hașana întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună: o societate care respectă diversitatea, construiește încrederea, susține performanța și onorează curajul memoriei.

Fie ca în acest Nou An Iudaic să vă bucurați de comuniune în familii și în comunitate. Roș Hașana să aducă în casele și în inimile tuturor evreilor lumină, înțelepciune, pace și binecuvântare.

Shaná Tová!