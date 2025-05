Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a votat vineri în Spania: ”Am pus ştampila pe singurul candidat în care am încredere”

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a votat vineri, la primul tur al alegerilor prezidenţiale, la o secţie de votare din Spania, transmite Agerpres.

„Un eveniment fericit de familie m-a adus pe coasta Atlanticului, la Huelva, în Spania. Pentru prima oară am votat la o secţie de votare din afara României. Şi, evident, am pus ştampila pe singurul candidat în care am încredere şi care sunt convins că poate aduce o schimbare în bine”, a scris Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.

Peste 67.500 de alegători s-au prezentat la urne în diaspora, până vineri la ora 18:00 (ora României), pentru a vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă.

Conform AEP, de la deschiderea urnelor, respectiv de joi seara, ora 22:00 ora României (ora locală 7:00) şi până vineri la ora 18:00, s-au prezentat la urne 67.598 de cetăţeni români.

Cei mai mulţi alegători români au votat în Italia – 11.415, Germania – 10.339, Spania – 9.333, Marea Britanie – 8.255, Franţa – 3.232.

În cele 965 de secţii de votare din diaspora organizate pentru alegerile prezidenţiale din acest an pot vota cetăţenii români care se află în străinătate în ziua scrutinului, indiferent dacă au sau nu domiciliul ori reşedinţa în afara ţării.