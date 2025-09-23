Preşedintele american Donald Trump afirmă la ONU că recunoaşterea unui stat palestinian ar recompensa gruparea teroristă Hamas

Recunoaşterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru gruparea teroristă Hamas, a declarat marţi preşedintele american, Donald Trump, repetând cererea sa de eliberare a ostaticilor – morţi sau vii – care sunt încă ţinuţi captivi de gruparea militantă din Fâşia Gaza, relatează Reuters, conform Agerpres.

Trump a cerut încetarea imediată a războiului din Fâşia Gaza. Cei care militează pentru pace ar trebui să se unească pentru eliberarea ostaticilor, a declarat el într-un discurs ţinut în faţa liderilor reuniţi la dezbaterea la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, cel mai important forum diplomatic din lume.

„Ca şi cum ar dori să alimenteze şi mai mult conflictul, unii membri ai acestui for încearcă să recunoască unilateral statul palestinian. Recompensa ar fi prea mare pentru teroriştii Hamas, având în vedere atrocităţile comise de aceştia”, a afirmat el.

Zeci de lideri s-au reunit luni la o conferinţă la sediul ONU din New York pentru a susţine un stat palestinian, un pas important în plan diplomatic, la aproape doi ani de la începutul războiului din Gaza, dar care se confruntă cu o rezistenţă acerbă din partea Israelului şi a aliatului său apropiat, Statele Unite ale Americii. Statele Unite şi Israelul au boicotat reuniunea de luni.