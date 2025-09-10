Premierul polonez Donald Tusk: Este prima dată când drone rusești au fost doborâte deasupra teritoriului unei țări NATO. Toți aliații noștri iau situația foarte în serios / Cel mai probabil avem de-a face cu o provocare la scară largă

Premierul polonez Donald Tusk a declarat, miercuri, înaintea unei ședințe extraordinare a Guvernului de la Varșovia, că este prima dată când drone rusești au fost doborâte deasupra teritoriului unei țări NATO, iar toți aliații iau situația foarte în serios. „Cel mai probabil avem de-a face cu o provocare la scară largă”, a precizat Donald Tusk, citat de onet.pl.

„Fac apel la toată lumea, fără excepție. Politicieni, jurnaliști, comentatori. Vă rog să fiți foarte sensibili la încercările de dezinformare și propagandă ostilă. Încă din primele minute ale atacului, rușii au fost foarte activi online. Dezinformarea și încercările de a răspândi panică ne vor însoți cu siguranță. Nu putem ceda atacurilor informaționale hibride. Vă rog să vă bazați pe comunicările oficiale ale armatei poloneze”, a afirmat premierul polonez.

„Nu există niciun motiv de panică; viața va continua normal. Vom informa cetățenii despre toate evenimentele pentru a asigura claritate cu privire la ceea ce se întâmplă pe cerul polonez și la granița cu Polonia. În acest moment, nu există niciun motiv pentru a introduce restricții care ar îngreuna viața cetățenilor”, a subliniat prim-ministrul.

„O lecție importantă pentru noi toți. Suntem pregătiți să respingem astfel de provocări și atacuri. Suntem bine pregătiți. Pot spune acum că militarii și aliații noștri au trecut acest prim test. Procedurile pregătite pentru un astfel de eveniment sunt în vigoare”, a continuat Donald Tusk.

De asemenea, el a anunțat că este în contact cu armata și cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki. „Evaluăm impactul evenimentelor și nevoile viitoare. Această situație demonstrează importanța nu doar a investițiilor, ci și a coordonării depline a activităților și a procedurilor simple, astfel încât, în cazul unei amenințări, să putem acționa în mod corespunzător și decisiv”, a declarat Donald Tusk.

„Este prima dată când drone rusești au fost doborâte deasupra teritoriului unei țări NATO. Toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Nu am înregistrat nicio victimă. Căutarea rămășițelor dronelor doborâte este în curs de desfășurare. Redeschidem treptat aeroporturile. Închiderea lor nu a fost cauzată de o amenințare cu atacul asupra aeroporturilor. A fost necesară de situație și de nevoile operaționale ale piloților noștri”, a adăugat prim-ministrul.

„Procedura a funcționat, procesul decizional a fost impecabil, iar amenințarea a fost eliminată datorită acțiunii decisive a comandanților, soldaților, piloților și aliaților. Cel mai probabil avem de-a face cu o provocare la scară largă. Suntem în consultare cu aliații noștri, iar eu sunt în contact cu șeful NATO, astfel încât în ​​următoarele ore, zile și nu numai, să putem răspunde acestui tip de amenințare la fel de eficient cum am făcut-o în această seară”, a dat asigurări premierul polonez.

Donald Tusk începe o ședință extraordinară de guvern. „La prima parte vor participa generalii pentru a oferi informații precise”, a anunțat prim-ministrul.