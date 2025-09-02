Premierul Bolojan, despre Protecția Consumatorilor: „Am înțeles că poate funcționa mai bine cu 20% mai puțini angajați”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, în conferința de presă în care a argumentat de ce sunt necesare măsurile de austeritate, că a analizat activitatea Protecției Consumatorilor și ar funcționa mai bine cu mai puțini angajați:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am analizat Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și am înțeles că poate funcționa mai bine cu 20% mai puțini angajați”, a transmis premierul de la Palatul Victoria.

Conferința de presă vine în contextul tensiunilor cu PSD pe tema reformei din primării și consilii județene.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la ora 12 la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii celorlalte partide de coaliție.

Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari din ceea ce el consideră un aparat prea stufos. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

știre în curs de actualizare