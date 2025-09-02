G4Media.ro
Premierul Bolojan, despre Protecția Consumatorilor: „Am înțeles că poate funcționa mai bine…

Sursa foto: ANPC

Premierul Bolojan, despre Protecția Consumatorilor: „Am înțeles că poate funcționa mai bine cu 20% mai puțini angajați”

Articole2 Sep • 463 vizualizări 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, în conferința de presă în care a argumentat de ce sunt necesare măsurile de austeritate, că a analizat activitatea Protecției Consumatorilor și ar funcționa mai bine cu mai puțini angajați:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

  • ”Am analizat Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și am înțeles că poate funcționa mai bine cu 20% mai puțini angajați”, a transmis premierul de la Palatul Victoria.

Conferința de presă vine în contextul tensiunilor cu PSD pe tema reformei din primării și consilii județene.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan se va întâlni la ora 12 la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii celorlalte partide de coaliție.

Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media.

Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari din ceea ce el consideră un aparat prea stufos. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

știre în curs de actualizare 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

