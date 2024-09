Premieră istorică: A fost lansată misiunea SpaceX pentru prima ieșire în spațiu pentru cetățeni privați

SpaceX a lansat marți dimineață îndrăzneața misiune Polaris Dawn, care se întinde pe mai multe zile și transportă un echipaj format din patru membri, pentru prima ieșire în spațiu a unui astronaut neprofesionist, marcând un nou pas în explorarea spațială comercială, transmite AFP.

„Polaris Dawn a decolat!”, a anunțat compania lui Elon Musk pe rețeaua socială X, alături de o fotografie a rachetei făcută în momentul decolării.

BREAKING: SpaceX blasts off billionaire and three other private astronauts on a trip to conduct the first private spacewalk

Full story: https://t.co/r9nNifARmB

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/n8UlrEiBkV

— Sky News (@SkyNews) September 10, 2024