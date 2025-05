Povestea sprinterului fără aur, dar care a depășit un record al legendarului Usain Bolt

Akani Simbine a intrat definitiv în istoria atletismului mondial după ce a detronat o bornă importantă deținută de legendarul Usain Bolt. Sprinterul sud-african a devenit primul atlet care aleargă sub zece secunde în proba de 100 metri pentru 11 sezoane consecutive.

Akani Simbine, atletul fără podium individual la 100 m, dar cu ani la rând de constanță uluitoare

La 31 de ani, Akani a doborât recordul lui Bolt la Grand Prix-ul din Bostwana, de luna trecută, acolo unde a bifat un timp de 9,90 secunde.

Această constanță incredibilă face din Simbine un simbol al perseverenței în sport, cu toate că sud-africanul a fost de multe ori în carieră doar la un pas de glorie.

Akani a fost de trei ori pe locul 4 la marile competiții, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021) și Paris (2024).

„Nu am nevoie de o medalie ca să demonstrez cine sunt. Medalia este doar cireașa de pe tort. Prezența constantă în vârf, an după an, este dovada reală a valorii mele”, a declarat Simbine pentru BBC Sport Africa.

De la frustrări la podiumuri la ștafetă

Cu toate că podiumul îi lipsește în proba individuală, Simbine a început să culeagă roadele eforturilor sale: anul trecut a condus ștafeta de 4×100 m a Africii de Sud spre medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris, iar în martie a cucerit bronzul la 60 m la Campionatul Mondial Indoor din China, o premieră istorică pentru atletismul sud-african.

„Intru în cursele mele, le câștig, și atât. Nu e vârful meu de formă, dar mă pregătesc să ajung acolo în august și septembrie”, transmite Akani.

Marele obiectiv este Campionatul Mondial de Atletism din Japonia, acolo unde țintește primul său podium individual din carieră la competițiile majore.

În acest sezon, Simbine a triumfat la toate cele trei curse de 100 m, inclusiv primele două etape din prestigiosul circuit Diamond League, transmite talksport.com.

Misiunea pe termen lung – Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028

Cu toate că la JO din 2028 ar urma să aibă 34 de ani, Simbine nu-și ia gândul de la o medalie.

„Nu mă gândesc la vârstă, iau fiecare an așa cum vine. 2028 este marele meu plan, dar poate fi și ultima mea Olimpiadă”, a conchis sud-africanul.

Sportivul spune că sistemul solid pe care l-a construit în jurul său (antrenori, staff, stil de viață) l-a ajutat să se mențină la un nivel ridicat de atâția ani de zile.

Rezultate majore individuale – 100 m

Loc 5 – Jocurile Olimpice Rio 2016

Timp: 9,94 secunde

(Finală olimpică câștigată de Usain Bolt)

Loc 4 – Jocurile Olimpice Tokyo 2021

Timp: 9,93 secunde

(La doar 0,04 secunde de medalia de bronz)

Loc 4 – Campionatul Mondial Doha 2019

Timp: 9,93 secunde

(Cea mai bună clasare a sa la un CM outdoor)

Loc 4 – Jocurile Olimpice Paris 2024.