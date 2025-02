Potra, despre armele găsite în casele sale: ”Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate” / Recunoaște că i-a cerut bani lui Frank Timiș pentru prezidențiale: ”Știe toată lumea, până și președinții africani, ca să faci o campanie, se cheltuiesc niște bani”

Horațiu Potra, mercenarul care îi asigură paza lui Călin Georgescu, a recunoscut miercuri seara, în cadrul unei emisiuni Realitatea TV, că armele găsite de către procurori la casele sale sunt reale și că nu poate fi acuzat decât cu privire la ”regimul armelor și munițiilor”. El spune că erau pregătite petnru situația în care România ar fi urmat să intre în război cu Rusia, însă ”nu să fii pregătit să te bagi cu rușii, ci să fii pregătit să te opui ca copiii tăi și tineretul din România să plece la război”, a explicat el.

”Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic, o să îmi asum nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar mai vreau să zic o vorba. Eu am învățat ceva de la un om foarte mare din Franța – Căpitanul Paul Barille, care a creat trupele antiteroriste în Franța: Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate. Deci oamenii care ne conduc la ora actuală, care pot bagă România în război în orice moment împotriva Rusiei, mai bine să fii pregătit. Și nu să fii pregătit să te bagi cu rușii, ci să fii pregătit să te opui ca copiii tăi și tineretul din România să plece la război”, a transmis Potra.

Întrebat de ce a fost la Moscova, sibianul a spus că a vrut să afel dacă rușii ”au ceva cu mine”.

”Haideți că va spun direct, că nu am de ce să mint. Se spunea de mai mult timp, de când am făcut postarea în 2022 pe Facebook în care am condamnat de ce România susține războiul în Ucraina, se spunea Potra e cu rușii, Potra e cu Wagner. Vă spun acum, aici, nu m-am întâlnit niciodată nici măcar cu un soldat din Wagner, nici aici, nici în Africa. Recunosc că ar fi fost o plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul din Wagner, dar nu m-am întâlnit niciodată. Și de aceea m-am dus în Rusia, am vrut să văd dacă au rușii ceva cu mine”, a transmis Potra.

El spune că nu a fost finanțat de Moscova pentru acțiunile sale sau pentru cele ale lui Călin Georgescu.

„Dacă era finanțat ceva, nu din Moscova, de mine personal, dacă finanțăm ceva la domnul Călin, fiți sigur că va arătau ăștia la televizor. Pentru că au luat telefonul, au reușit să intre în telefon, cum au arătat acel mesaj trimis la Frank Timiș. Deci nu am finanțat absolut cu nimic. Nu ai cum să vii cu valiza cu bani, nu ai cum să ștergi plăți făcute prin bănci, totul e la vedere. Deci nu m-am dus să finanțez. Nu am venit don Moscova cu valiza de bani. Ați încercat vreodată să veniți prin aeroport cu valize de bani? Nu am nicio legătură cu campania lui Călin Georgescu”, a mai spus Horațiu Potra.

Mercenarul a recunoscut și că i-a cerut omului de afaceri Frank Timiș bani pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, chiar dacă nu i-a pronunțat numele acestuia.

”Nu am cerut bani, nimic. A fost o discuție cu patru ani în urmă, a fost vorba de o discuție de patru ani în urmă”, s spus inițial Potra. A completat ulterior.

”Mesajul pe care i l-am dat lui Frank Timiș. Știe toată lumea, până și președinții africani, ca să faci o campanie, se cheltuiesc niște bani. A fost un mesaj, uite, domne, dacă se poate, dacă se poate, să susțină pe cineva, s-a refuzat, domnul Frank a spus nu, domne, nu am banii, nu am de unde să fac. (…) Acum patru ani a fost, în 2021, a fost discuția. Era vorba de o discuție la prezidenție, care e problema. Păi dar nu erau alegeri… „, a mai spus Potra în cadrul emisiunii.