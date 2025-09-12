G4Media.ro
Polonia susține că atacul cu drone ruse nu a fost „o greşeală”,…

Drone, Malloy Aeronautics
Screenshot Drone, Malloy Aeronautics

Polonia susține că atacul cu drone ruse nu a fost „o greşeală”, după ce Trump a sugerat că incursiunea ar putea fi accidentală

Nu poate exista nicio greşeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineaţă a unor drone ruse ar fi putut fi accidentală, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu se pune problema unei greşeli – acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News.

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a utilizat puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

„Ar putea fi o eroare”, le-a răspuns Trump jurnaliştilor atunci când a fost întrebat despre pătrunderea dronelor în Polonia. „Dar, indiferent de situaţie, nu sunt mulţumit de nimic în această situaţie” a adăugat preşedintele american.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

„În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greşeli”, a declarat el, într-o înregistrare video postată pe platforma X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe polonez.

  1. UE cu sau fără ajutorul SUA trebuie să implementeze un sistem extrem de eficient anti Shahed care să doboare dronele încă din spațiul ucrainean cu sau fără crizele de nervi ale Kremlinului.
    Shahed nu trebuie doborât cu F35, nu trebuie doborât cu bombe nucleare, nu trebuie doborât cu Patriot-uri, ci trebuie doborât cu o tehnologie mult mai ieftină decât Shahed. Dacă aceasta nu există recomand Parisului să puna caractere chirilice la bistro-uri.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.