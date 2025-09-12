Polonia susține că atacul cu drone ruse nu a fost „o greşeală”, după ce Trump a sugerat că incursiunea ar putea fi accidentală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nu poate exista nicio greşeală, după un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la sugestia preşedintelui american Donald Trump că incursiunea de miercuri dimineaţă a unor drone ruse ar fi putut fi accidentală, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu se pune problema unei greşeli – acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News.

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianţei militare occidentale a utilizat puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

„Ar putea fi o eroare”, le-a răspuns Trump jurnaliştilor atunci când a fost întrebat despre pătrunderea dronelor în Polonia. „Dar, indiferent de situaţie, nu sunt mulţumit de nimic în această situaţie” a adăugat preşedintele american.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

„În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greşeli”, a declarat el, într-o înregistrare video postată pe platforma X.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe polonez.