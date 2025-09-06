Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+, conform noilor prevederi constituţionale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un marş al „mândriei” (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat de poliţia ungară, decizie luată în baza noilor prevederi constituţionale impulsionate de premierul conservator Viktor Orban, care prevăd că orice adunare menită să promoveze homosexualitatea este interzisă, relatează sâmbătă AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Oameni normali ca noi sunt în mod constant provocaţi, întrucât persoane cu comportamente sexuale netradiţionale se exhibă în stradă”, a spus Orban despre marşurile LGBT+, care au fost interzise în Ungaria printr-o lege adoptată în luna martie, măsură consolidată ulterior printr-un amendament în Constituţie menit să protejeze copiii şi care este criticat de Comisia Europeană.

Decizia poliţiei, anunţată vineri seară, urmează interzicerii marşului „Budapest Pride”, organizat la sfârşitul lunii iunie de primarul liberal-ecologist al capitalei ungare, Gergely Karacsony. Dar acesta din urmă a nesocotit decizia şi a desfăşurat marşul, la care printre participanţi s-au numărat de asemenea comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, mai mulţi alţi politicieni europeni, printre care circa 70 de europarlamentari, mai ales din grupul Verzilor, dar şi din celelalte grupuri politice progresiste europene, precum liberalii sau socialiştii.

Interzicerea desfăşurării noului marş LGBT+ în oraşul Pecs „dă o lovitură gravă comunităţii LGBT+”, au reacţionat organizatorii acestui marş, asociaţia „Diverse Youth Network”, care a promis să menţină marşul din 4 octombrie. „Refuzăm să fim reduşi la tăcere. Nu ne vom lăsa intimidaţi”, a indicat aceeaşi asociaţie.