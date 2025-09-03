Poliţia britanică, prinsă într-un „război cultural toxic”, spune şeful poliţiei după arestarea lui Linehan, un critic vocal al activismului transgender

Şeful poliţiei londoneze, comisarul Mark Rowley, a apărat miercuri decizia controversată de a-l aresta pe comedianul irlandez Graham Lineham după o serie de postări pe platforma X cu privire la curentul transgender, susţinând că ofiţerii de poliţie se află în situaţia imposibilă de a arbitra între libertatea de exprimare şi conţinut infracţional, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Graham Linehan, co-autor al popularelor serii comice de televiziune „Father Ted” şi „The IT Crowd”, a anunţat marţi că a fost reţinut de poliţişti înarmaţi pe Aeroportul londonez Heathrow sub acuzaţia că a îndemnat la violenţe prin nişte postări pe reţeaua X. Acest incident a stârnit reacţia susţinătorilor libertăţii de exprimare.

„Când s-a transformat Marea Britanie în Coreea de Nord?”, este întrebarea tipărită pe prima pagină a ediţiei de miercuri a popularului cotidian The Daily Mail.

Explicând decizia ofiţerilor săi de a-l aresta pe Linehan, comisarul poliţiei londoneze Mark Rowley a precizat într-un comunicat că aceştia aveau motive întemeiate să creadă că Linehan a comis o infracţiune de ordine publică, dar a adăugat şi că înţelege îngrijorarea opiniei publice.

El a susţinut că oamenii sunt de acord că este nevoie de intervenţia poliţiei atunci când ameninţarea cu violenţa este evidentă, dar în unele cazuri mai puţin grave poliţia a fost lăsată „între ciocan şi nicovală” de guvernări succesive care nu le-au dat de ales ofiţerilor decât să înregistreze astfel de incidente drept infracţiuni atunci când sunt raportate.

„Nu cred că ar trebui să intervenim în dezbateri legate de războaie culturale toxice iar ofiţerii se află în prezent într-o poziţie imposibilă”, a spus el.

Linehan este un critic vocal al activismului transgender pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, şi pe alte platforme.

„Dacă un bărbat care se identifică drept trans se află într-un spaţiu exclusiv pentru femei, comite un act violent şi abuziv. Faceţi o scenă, sunaţi la poliţie şi, dacă toate celelalte metode eşuează, loviţi-l în testicule”, susţine Linehan într-una dintre postările pentru care a fost arestat.

Guvernul lui Keir Starmer s-a confruntat cu acuzaţii repetate că statul îngrădeşte libertatea de exprimare, iar companiile de socializare au criticat noile legi privind siguranţa online, justificate prin nevoia de „a proteja copiii şi a elimina discursul instigator la ură” dar care impun cenzura.

Ministrul britanic al sănătăţii, Wes Streeting, a recunoscut potenţialul unor consecinţe neintenţionate ale legislaţiei. „Suntem cu toţii… destul de îngrijoraţi de unele dintre cazurile pe care le-am văzut în mass-media sau care trec prin instanţe, despre ceea ce oamenii au spus online, şi ajungi să te gândeşti dacă ‘chiar asta a intenţionat parlamentul când a adoptat aceste legi?'”, a declarat el la radio BBC.

Linehan a declarat că a fost eliberat pe cauţiune fără acuzaţii marţi, dar urmează să fie judecat la sfârşitul acestei săptămâni pentru acuzaţii separate de hărţuire şi daune materiale care implică un activist transgender.