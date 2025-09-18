Poliţia britanică a arestat trei persoane suspectate că au ajutat serviciile ruse de spionaj

Poliţia britanică a arestat joi trei persoane suspectate că au acordat asistenţă unui serviciu de informaţii externe, afirmând că investigaţia are legătură cu Rusia, ultimul caz de suspiciune de activităţi de spionaj în beneficiul Moscovei în Regatul Unit, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Cei trei – doi bărbaţi de 41 şi 46 de ani şi o femeie de 35 de ani – au fost arestaţi la Essex, la est de Londra, fiind acuzaţi de infracţiuni la Actul naţional de securitate, care a fost adoptat în urmă cu doi ani pentru a acorda noi puteri autorităţilor pentru a răspunde ameninţărilor din partea statelor străine.

„În urma anchetelor noastre recente în cazuri de securitate naţională, observăm un număr crescut de ceea ce am descrie drept ‘intermediari’ recrutaţi de servicii de informaţii externe”, a declarat Dominic Murphy, şeful Comandamentului de combatere a terorismului din poliţia londoneză.

Londra a acuzat în mod repetat Rusia sau agenţii săi că se află în spatele unor comploturi de spionaj sau misiuni de sabotaj în Marea Britanie sau în întreaga Europă, şeful spionajului britanic intern afirmând că agenţii ruşi încearcă să provoace „dezordine”.

Kremlinul a negat acuzaţiile, afirmând că guvernul britanic a acuzat în mod repetat Rusia pentru orice lucru „rău” care se întâmplă în Regatul Unit.

În iulie, trei bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi de incendierea unui afaceri din Londra care avea legătură cu Ucraina, atac despre care oficiali britanici au spus că a fost ordonat de grupul de mercenari Wagner, alţi doi indivizi recunoscându-şi implicarea în acţiune.

De asemenea, în martie a fost condamnat un grup de bulgari care făceau parte dintr-o reţea de spionaj în beneficiul Kremlinului.

„Doi tineri britanici îşi aşteaptă condamnarea după ce au fost recrutaţi de Grupul Wagner – efectiv statul rus – pentru a comite o incendiere a unui depozit cu legături cu Ucraina”, a spus Dominic Murphy, care a explicat că nu există nicio legătură între ultimele arestări şi acel caz.