Pioniera arbitrajului feminin se retrage – Legendara Michaela Tabb și finalul unei ere din snooker

Michaela Tabb, pionieră în arbitrajul de snooker, a pus capăt unei cariere impresionante la vârsta de 57 de ani. „E timpul să-i las pe ceilalți”, a precizat scoțianca, conform mirror.co.uk.

Tabb a arbitrat ultimul meci oficial în cadrul finalei World Seniors Snooker Tour (WSST), dintre Alfie Burden și Aaron Canavan, arbitrând primele cinci frame-uri înainte de a-i preda ștafeta colegei Proletina Velichkova.

Michaela a intrat în istorie ca prima femeie care a arbitrat un meci într-un turneu de clasament mondial și, mai târziu, ca prima femeie care a condus finala Campionatului Mondial de la Crucible. Acest lucru s-a întâmplat la ediția din 2009.

Mai mult decât atât, Tabb a condus și finala din 2012 de la CM, confirmând statutul de arbitru de elită pe care l-a dobândit.

„Sunt încântată să-mi agăț mănușile în cui. Cred că mi-am făcut datoria. Ajung la o vârstă la care mi-ar plăcea să-i văd pe alții făcând asta.

Au trecut cam 15 ani de când așteptăm să se întâmple asta. Așa că acum mă bucur să-i las pe cei tineri să o facă”, a spus Michaela Tabb.

Cu toate că s-a retras din snookerul tradițional, Tabb va continua să activeze în cadrul evenimentelor Snooker Legends 900.

Michaela a părăsit World Snooker Tour (WST) în martie 2015, după 14 ani de activitate la cel mai înalt nivel.

„A fost un arbitru minunat și a încurajat atât de multe doamne să vină în față. Există acum până la 10 femei arbitru în lume și totul i se datorează Michaelei”, a spus legendarul comentator Dennis Taylor.

Prezența Michaelei în circuitul mondial a avut un impact puternic asupra promovării femeilor în arbitrajul de snooker.

Desislava Bozhilova, care a condus recent finala Campionatului Mondial dintre Zhao Xintong și Mark Williams, și Tatiana Woollaston, arbitra finalei Campionatului Regatului Unit din 2024, sunt doar două dintre femeile care au urmat exemplul său.

„Pentru toate femeile care au acum posibilitatea de a se implica în sportul pe care îl iubesc, trebuia să existe PRIMA – și aceasta a fost Michaela Tabb. Inspirație, creator de istorie și o persoană uimitoare!”, a precizat Tatiana Woollaston.

🧤 MICHAELA TABB TO RETIRE FROM REFEREEING AT THE CRUCIBLE

Michaela Tabb, who made history in 2009 as the first female to referee a World Championship final, will take charge of her final frames at the Crucible today.

Hear from Michaela ahead of the occasion 👇#SeniorsSnooker pic.twitter.com/JAQVmBxIvS

— World Seniors Snooker Tour (@WorldSeniors) May 11, 2025