Pilotul lider din F1, Oscar Piastri, își pregătește mutările pe măsură ce presiunea va crește

Oscar Piastri este omul momentului în Formula 1, pilotul celor de la McLaren având cinci victorii în primele nouă Grand Prix-uri din sezonul 2025. Australianul avertizează că se vor schimba lucruri în modul său de a pilota odată cu avansarea în an și cu creșterea presiunii privind lupta pentru titlul mondial.

La cei 24 de ani ai săi, Piastri impresionează puternic prin calmul de care dă dovadă, având o maturitate surprinzătoare pentru presiunea la care e supus în aceste momente în calitate de lider al ierarhiei piloților din Formula 1.

Oscar are acum zece puncte avans față de coechipierul Lando Norris și 49 în fața lui Max Vestappen.

În contextul unei lupte tot mai intense pentru titlul mondial, Piastri a făcut o declarație subtilă, dar extrem de semnificativă: stilul său de pilotaj ar putea suferi modificări pe măsură ce sezonul avansează și presiunea crește.

„Este evident că este încă foarte devreme în an, iar odată ce ajungi mai târziu în sezon, presiunea crește.

Potențial, unele dintre deciziile pe care le iei pe pistă încep să se schimbe un pic”, a declarat Piastri.

El a lăsat să se înțeleagă faptul că abordarea sa meticuloasă ar putea deveni mai strategică sau conservatoare în momentele-cheie.

Rezultatele fantastice din prezent nu sunt întâmplătoare, transmite Piastri, ci rodul unei pregătiri minuțioase.

„Ceea ce am făcut în ultimii 10 ani, în special în ultimii doi, a fost tot construirea pentru a mă pregăti pentru această situație.

Pentru moment, trebuie doar să încerc să adun cât mai multe puncte, să merg pe circuit și să încerc să câștig fiecare cursă”, precizează Oscar Piastri, conform racingnews365.com.

