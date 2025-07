Hotelul Internaţional Sinaia al lui Dan Radu Ruşanu, reacţie în cazul acuzaţiilor la adresa preşedintelui ANPC Popescu Piedone: Managerii societăţii nu au primit niciun fel de informaţii despre controalele dispuse

Reprezentanţii Hotelului Internaţional Sinaia, din judeţul Prahov, aparţinând lui Dan Radu Ruşanu, afirmă, într-un comunicat de presă, după ce preşedintele ANPC Cristian Popescu Piedone a ajuns la DNA suspectat că a anunţat unitatea hotelieră despre un control, că managerii societăţii nu au primit „niciun fel de informaţii” despre controalele dispuse. Potrivit sursei citate, astfel de controale ale ANPC, DSV, DSP sunt „frecvente” în Sinaia, iar Hotelul Internaţional, fiind „una dintre cele mai mari unităţi hoteliere” din staţiune, este „supus des acestora, ele fiind o normalitate” în această industrie, transmite News.ro.

Într-un comunicat de presă, SC Internaţionat SA precizează că în 4 martie 2025 Departamentul de Rezervări al societăţii a primit o solicitare de ofertă din partea ANPC pentru servicii de cazare şi sală de conferinţe în perioada 7 – 8 martie 2025.

„Disponibilizatea hotelului pentru perioada solicitată nu putea acomoda numărul de camere cerut, motiv pentru care oferta a fost respinsă şi delegaţia ANPC s-a orientat spre altă locaţie din Sinaia. În urma solicitării ANPC transmisă mai multor unităţi hoteliere, au început să se vehiculeze zvonuri în spaţiul public, atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare, despre un comandament ANPC în judeţele Prahova şi Braşov”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit aceleiaşi surse, în dimineaţa de 7 martie au început controalele pe zona Văii Prahovei, anunţate atât în presă, cât şi pe reţelele de socializare.

„Societatea noastră şi managerii societăţii nu au primit niciun fel de informaţii despre controalele dispuse. Cu toate acestea, controalele ANPC, DSV, DSP etc sunt frecvente în Sinaia, iar Hotelul Internaţional, fiind una dintre cele mai mari unităţi hoteliere din staţiune, este supus des acestora, ele fiind o nromalitate în industria noastră”, se mai arată în comunicatul citat.

Într-o declaraţie pentru Digi24, Dan Radu Ruşanu a respins suspiciunile că unitatea care îi aparţine ar fi fost anunţată despre controale de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precizând că dosarul ar fi fost deschis de procurorii DNA dat fiind „curajul” lui Cristian Popescu Piedone de a „verifica multinaţionale”.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au făcut, marţi, percheziţii la cinci adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Constanţa, una fiind sediul unei instituţii publice. Descinderi au fost inclusiv la locuinţa lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru şi la un complex din Mamaia unde el era cazat, într-un dosar în care şeful ANPC este suspectat că a avertizat un hotel din Sinaia despre un control.

Cristian Popescu Piedone a declarat că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei, dar a recunoscut că proprietarul hotelului (n. red. Dan Radu Ruşanu) este prietenul său de mulţi ani.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat Piedone.

Şeful ANPC a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controalelel făcute.

„Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el.

După percheziţia la locuinţa sa, Popescu Piedone a afirmat că nu s-au găsit documentele căutate şi că merge să dea declaraţii la DNA.

Preşedintele ANPC a revenit la sediul DNA marţi, în jurul orei 17.00, după ce avocatul său a solicitat timp pentru a putea studia actele de la dosar.

La ora transmiterii acestei ştiri, Cristian Popescu Piedone se află la audieri în sediul DNA.