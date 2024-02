Piedone, după ce ANI l-a acuzat de conflict de interese: Este extrem de suspect faptul că ANI face comunicate către presă de o asemenea manieră la mai puțin de 48 de ore de când mi-am anunțat candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Bucureștiului, a respins acuzațiile de conflict de interese aduse de Agenția Națională de Integritate (ANI) și a declarat că ”este extrem de suspect” faptul că instituția a făcut publică acuzația la două zile după ce și-a anunțat candidatura la primăria Capitalei.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat miercuri printr-un comunicat de presă că Piedone este în conflict de interese administrativ pentru că și-ar fi numit ginerele membru în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale din cadrul Primăriei Sectorului 5. Piedone e președintele executiv al PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și își anunțase în week-end intenția de a candida la Primăria Capitalei.

Piedone a acuzat ANI că a încălcat procedura în cazul său.

Comunicatul integral al lui Cristian Popescu Piedone:

Este neprocedural, și aș îndrăzni să spun nelegal, să aflu despre existența concluziilor ANI din presă înainte să îmi fi fost MIE comunicat raportul final al instituției de integritate.

Precizez, în acest sens, faptul că mie încă nu mi-a fost comunicat vreun raport al Agenției de integritate, deși, atât eu personal, cât și avocații mei, în nenumărate rânduri am depus toate diligențele în vederea unei comunicări corecte și transparente cu reprezentanții instituției, dar inspectorii de caz, au fost, pe rând, refractari cu privire la garantarea dreptului meu de a fi informat și de a lua la cunoștință în mod corect de procedurile la care sunt supus.

Am fost informat despre existenta activității de evaluare abia în ultimele momente ale procedurii, fiindu-mi îngrădit în mod flagrant dreptul la apărare!

Avocații mei au depus numeroase cereri în vederea garantării unui drept la apărare efectiv, cereri la care inspectorii de integritate nu au dat curs, chiar cu încălcarea dispozițiilor legale, deci au dat dovadă de rea-credință.

În aceeași ordine de idei, avocații mei au identificat încălcări flagrante ale normelor legale care guvernează activitatea de evaluare pe parcursul desfășurării acestei proceduri, aspecte pe care le voi dezvolta în procedurile ulterioare, respectiv după ce îmi va fi comunicat în mod oficial raportul instituției de integritate.

Pot afirma că este extrem de suspect faptul că ANI face comunicate către presă de o asemenea manieră, fără ca mie să îmi fi fost comunicat în mod oficial raportul, iar asta se întâmplă la mai puțin de 48 de ore din momentul în care mi-am anunțat candidatura pentru funcția de Primar General al Capitalei.

Am mai trecut printr-o bătălie cu sistemul și nu îmi este teamă de astfel de încercări de descurajare, am încredere în Dumnezeu și în familia mea, ca și până acum, iar încrederea cu care oamenii m-au investit și o fac în continuare îmi dă curaj să lupt mai departe.

Voi reveni cu detalii suplimentare, ulterior momentului în care mi se va comunica și mie în mod legal mie raportul ANI.