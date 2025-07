Hit-ul „adormit” de acum 10 ani care are mai multe redări decât orice melodie a lui Taylor Swift/ Piesa „The night we met” a trupei Lord Huron

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ultima piesă de pe al doilea album al trupei Lord Huron din Los Angeles, „The night we met”, a trecut neobservată de publicul larg când a fost lansată în 2015. Zece ani mai târziu, este una dintre cele mai improbabile povești de succes din muzică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Beyoncé și Dua Lipa sunt poate două dintre cele mai mari vedete pop din lume și amândouă au lansat albume noi anul trecut, dar cele mai mari hituri ale lor din 2024 nu s-au ridicat la popularitatea unei piese vechi de 10 ani a trupei Lord Huron, potrivit clasamentului oficial Billboard al celor mai ascultate single-uri la nivel mondial la sfârșitul anului.

Și Charli XCX poate că a dominat vara Brat, dar cel mai mare hit al ei nu a fost totuși la fel de mare ca The Night We Met de Lord Huron în Marea Britanie anul trecut.

(The Night We Met s-a clasat pe locul 35 în clasamentul global Billboard pentru 2024, deasupra piesei Houdini a lui Dua, care s-a clasat pe locul 37, și a piesei Texas Hold ‘Em a lui Beyoncé, care s-a clasat pe locul 41; și s-a clasat pe locul 60 în clasamentul de sfârșit de an al UK Official Chart Company, în timp ce Guess a lui Charli a fost cel mai mare hit al ei, clasându-se pe locul 73.)

Între timp, piesa Lord Huron se află în clubul exclusivist al pieselor care au acumulat trei miliarde de redări pe Spotify – un club în care nici măcar Taylor Swift nu se află încă.

Videoclipurile cu The Night We Met au avut încă trei miliarde de vizualizări pe TikTok, potrivit Chartmetric, un site care urmărește datele muzicale.

„Este incredibil”, spune Ben Schneider, solistul Lord Huron, despre popularitatea piesei sale, care a crescut exponențial în ultimii ani și nu dă semne că ar încetini.

Citeste articolul integral pe BBC