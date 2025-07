Peter Rufai a murit: Portar emblematic al Nigeriei și un simbol al anilor ’90

Peter Rufai, câștigător al Cupei Africii pe Națiuni alături de Nigeria în 1994, a murit la vârsta de 61 de ani.

Rufai este unul dintre simbolurile anilor ’90 din fotbal, el lăsând în urma sa, printre altele, o participare strălucitoare la Campionatul Mondial de fotbal din 1994.

În același an, Rufai a cucerit alături de Nigeria trofeul Cupei Africii pe Națiuni, făcând parte dintr-o echipă emblematică alături de nume mari precum Victor Ikpeba, Jay-Jay Okocha și Stephen Keshi.

A apărat pentru naționala țării sale (Super Eagles) și la Campionatul Mondial din 1998, competiție găzduită de Franța.

„Pentru totdeauna în inimile noastre, Dodo Mayana (porecla sa). Plângem dispariţia legendarului portar al Super Eagles, Peter Rufai, gigant al fotbalului nigerian şi campion al CAN 1994.

Moştenirea ta va dăinui între buturi şi mult dincolo de ele. Odihneşte-te în pace, Peter Rufai”, este mesajul postat de oficialii „Super Eagles.”

În cele 65 de selecții de la naționala Nigeriei, Rufai a reușit și un gol.

De-a lungul carierei, Peter Rufai a evoluat la echipe precum Lokeren, Beveren, Go Ahead Eagles, Farense, Hercules, Deportivo La Coruna și Gil Vicente.

