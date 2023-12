PETA a numit Apple compania anului după ce a renunțat la accesoriile din piele naturală, un ”viraj seismic” pentru întreaga industrie

Apple a fost desemnată Compania anului de către organizația PETA, pentru eforturile sale de a nu mai folosi pielea în accesoriile sale, a anunțat săptămâna trecută grupul pentru drepturile animalelor. Organizația a lăudat gigantul tehnologic american pentru că a creat o „schimbare seismică” în industrie, scrie Euronews.

„Într-o schimbare seismică față de vechile colecții cu brățări de ceas din piele de vacă și de crocodil, milioane de ceasuri vândute anul viitor nu vor mai avea piele, grație unui angajament al Apple Inc. (…) de a renunța la piele și de a extinde utilizarea materialelor reciclate”, a scris PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) într-un comunicat.

Apple este cea mai mare companie din lume după capitalizarea bursieră, iar anul trecut a vândut peste 50 de milioane de ceasuri inteligente.

Gigantul tehnologic californian a anunțat în septembrie că nu va mai folosi pielea în niciun accesoriu nou – inclusiv curele pentru ceasurile Apple, portofele și carcasele pentru iPhone – înlocuind acest material cu țesătura FineWoven.

Potrivit companiei, noul material este un „microțesut durabil” fabricat din 68% materiale reciclate post-consumator, cu „emisii semnificativ mai mici în comparație cu pielea, care are o intensitate mai mare de carbon”.

„Pielea este un material popular pentru accesorii, dar are o amprentă de carbon semnificativă, mai ales la scara Apple”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte pentru mediu, politici și inițiative sociale la Apple.

Înlocuirea pielii cu FineWoven pune Apple pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul de a face toate produsele sale neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2030, a spus Jackson.

PETA, a cărei deviză spune, în parte, că „animalele nu sunt ale noastre pentru a fi purtate”, a declarat că speră ca acțiunile Apple să fie un exemplu pentru alte companii.

Pielea este încă folosită pe scară largă în produsele de consum

Pielea a fost scutită de reacția publică de care a avut parte blana în ultimii ani și este încă utilizată pe scară largă în industria modei și a bunurilor de consum.

Piața mondială a pielii a fost evaluată anul trecut la 440 de miliarde de dolari (402,8 miliarde de euro) și se preconizează că va crește la 740 de miliarde de dolari (677,4 miliarde de euro) până în 2032, potrivit Fortune Business Insights.

Un raport din 2020 a constatat că pielea vegană reprezenta doar 2 la sută din articolele din piele pentru femei produse de brandurile de lux, conduse de Stella McCartney.

Dar opinia publică se schimbă – într-un sondaj din 2019, 37% dintre persoanele intervievate în Marea Britanie și 23% în SUA au declarat că sunt de părere că pielea este un material „oarecum sau foarte nepotrivit” pentru a fi folosit în îmbrăcăminte.

Producția de piele este legată de o serie de practici care dăunează mediului, inclusiv defrișarea pentru a crește culturile furajere, poluarea apei din cauza substanțelor chimice de tăbăcire și emisiile de gaz metan.

Cercetări recente au arătat că pielea sintetică are doar o treime din impactul asupra mediului al pielii de vacă.

Bilanțul de mediu al Apple nu este fără cusur

Deși Apple poate că a câștigat unele puncte în rândul ecologiștilor și al iubitorilor de animale pentru poziția sa față de piele, se confruntă în continuare cu critici legate de calendarul agresiv de lansare a produselor, care a fost comparat cu fast fashion.

Prin lansarea de actualizări de produse în fiecare an, adesea cu doar mici modificări, Apple creează cerere pentru articole de care utilizatorii nu au cu adevărat nevoie și contribuie la grămezile de deșeuri electronice care cresc în întreaga lume.

Potrivit GlobalData, Apple a generat 52.490 de tone de deșeuri în 2021, o creștere de 14,8% față de 2020.

Apple a fost, de asemenea, acuzată de greenwashing – sau de exagerarea practicilor sale ecologice – în țări precum Brazilia și Franța.

În 2022, un grup de activiști de mediu francezi a dat în judecată compania pentru că s-a dedat la practici de risipă, cum ar fi obsolescența planificată, și pentru că a împiedicat în mod intenționat repararea produselor sale.