Peștera Comarnic va fi închisă vizitatorilor pentru protejarea liliecilor / ”Nu dorim să le perturbăm ciclul natural de odihnă”

După un sezon estival în care câteva sute de turiști din toată țara și din străinătate au vizitat Peștera Comarnic, cel mai important obiectiv turistic al Parcului Național Semenic–Cheile Carașului, accesul în peșteră a fost suspendat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Începând cu 1 noiembrie, peștera va rămâne închisă până în primăvara anului viitor, a anunțat pentru Radio Reșița Nicolae Ifca, directorul administrației ariei protejate din Caraș-Severin.

„Am închis peștera odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, deoarece coloniile de lilieci intră în perioada de hibernare. Nu dorim să le perturbăm ciclul natural de odihnă. De altfel, printre coloniile identificate aici se numără și exemplare care vin din zona Novi Sad, Serbia, recunoscute după inelușele de identificare de pe membre“, a explicat Nicolae Ifca.

Pe lângă protejarea faunei specifice, închiderea temporară a Peșterii Comarnic are și un rol de siguranță pentru turiști.

Zona din apropierea intrării devine extrem de alunecoasă în sezonul rece, din cauza umidității și a ploilor, ceea ce poate îngreuna deplasarea vizitatorilor.

Totuși, activitatea turistică în Parcul Național Semenic–Cheile Carașului continuă pe tot parcursul anului. Cei care iubesc natura pot explora traseele tematice amenajate în timpul verii, care oferă priveliști spectaculoase și ocazia de a descoperi biodiversitatea unică a parcului.

Peștera Comarnic, una dintre cele mai mari și spectaculoase peșteri din Banat, rămâne un simbol al frumuseții naturale din Caraș-Severin și un obiectiv esențial pentru ecoturismul din sud-vestul României.