Peste două miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă sigură, potrivit ONU

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 2 miliarde de persoane nu au încă acces la apă potabilă sigură, a indicat marţi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) într-un raport care atrage atenţia asupra progreselor insuficiente în direcţia unui acces universal, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Agenţiile ONU responsabile de sănătatea publică şi protecţia copilului estimează că una din patru persoane la nivel mondial nu a avut anul trecut acces la apă potabilă sigură şi că peste 100 de milioane de persoane depind în continuare de apa de suprafaţă, provenită, spre exemplu, din râuri, iazuri şi canale.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi UNICEF constată că întârzierea înregistrată în programul de îmbunătăţire a serviciilor de apă, salubritate şi igienă (WASH) expune miliarde de oameni unui risc crescut de boli.



„Drepturi fundamentale”

Într-un studiu comun, cele două agenţii ale ONU consideră că obiectivul unui acces universal până în 2030 este încă departe de a fi atins. Dimpotrivă, această ambiţie devine „din ce în ce mai greu de realizat”, potrivit acestora.

„Apa, salubritatea şi igiena nu sunt privilegii: sunt drepturi ale omului fundamentale”, a declarat Rüdiger Krech, responsabil pentru mediu şi schimbări climatice în cadrul OMS. „Trebuie să ne accelerăm acţiunile, în special pentru comunităţile cele mai marginalizate”, a subliniat acesta.

Autorii raportului au analizat cinci niveluri de servicii de aprovizionare cu apă potabilă.

Nivelul cel mai înalt, „apă potabilă sigură”, corespunde unei situaţii în care apa potabilă este disponibilă la locul de consum şi nu prezintă contaminare fecală sau chimică.

Cele patru niveluri care urmează sunt: „de bază” (acces la o sursă de apă protejată în mai puţin de 30 de minute), „limitat” (acces la o sursă de apă protejată, dar necesitând o aşteptare mai lungă), „neprotejat” (apă provenită dintr-o fântână sau sursă neprotejată) şi „apă de suprafaţă”.

Acces limitat în Africa

Din 2015, 961 de milioane de oameni au obţinut acces la apă potabilă sigură, acoperirea crescând de la 68% la 74%, potrivit raportului.

Din cele 2,1 miliarde de persoane care nu aveau încă acces la apă potabilă sigură, 106 milioane foloseau ape de suprafaţă, ceea ce reprezintă o scădere de 61 de milioane în decurs de un deceniu.

Numărul ţărilor care au eliminat utilizarea apelor de suprafaţă pentru consum a crescut de la 142 la 154, detaliază raportul.

În 2024, doar 89 de ţări dispuneau de servicii de bază de alimentare cu apă potabilă, dintre care 31 beneficiau de acces universal la apă disponibilă în condiţii de siguranţă.

Cele 28 de ţări în care una din patru persoane nu avea încă acces la servicii de bază erau concentrate în principal în Africa.

Fetele, mai vulnerabile

În privinţa salubrităţii, 1,2 miliarde de persoane au obţinut acces la servicii sigure din 2015, acoperirea crescând de la 48% la 58%.

De asemenea, numărul persoanelor care defechează în aer liber a scăzut de la 429 de milioane la 354 de milioane, adică 4% din populaţia mondială.

Din 2015, 1,6 miliarde de persoane au obţinut acces la servicii de igienă de bază (un dispozitiv care permite spălarea mâinilor cu apă şi săpun). De acest confort beneficiază acum 80% din populaţia mondială, faţă de 66% în urmă cu zece ani.

„Atunci când copiii nu au acces la apă potabilă, la salubritate şi la igienă, sănătatea, educaţia şi viitorul lor sunt ameninţate”, a reamintit Cecilia Scharp, directoarea programului WASH al UNICEF. Potrivit ei, „aceste inegalităţi sunt deosebit de evidente în cazul fetelor, care de multe ori au responsabilitatea de a colecta apa şi care se confruntă cu probleme suplimentare în timpul menstruaţiei”.

„În ritmul actual, promisiunea unui acces universal la apă potabilă şi la salubritate pentru fiecare copil se îndepărtează tot mai mult”, a conchis Cecilia Scharp.