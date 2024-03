Peste 90% din taxiurile de la Brașov sunt Euro 6, hibride sau electrice / Primar: ”În acest moment am depășit inclusiv ținta asumată pentru 31 decembrie 2024”

Brașovul a ajuns, de la un parc de taximetre din care peste 50% dintre autoturisme aveau motorizare Euro IV sau V, la un parc în care peste 90% sunt autoturisme cu motorizare Euro 6, hibrid sau electric, iar din cele 96 rămase cu motorizare euro 5, 81 au și instalații GPL, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

„Brașovul devine, de la un an la altul, un oraș mai prietenos cu mediul, un oraș în care te simți mândru că locuiești și muncești. Una dintre măsurile care duc la creșterea calității vieții este cea legată de schimbarea paradigmei mobilității, de la a avea autoturismul propriu, la utilizarea soluțiilor alternative de transport: transportul în comun, vehicule electrice sau hibrid, bicicletă sau alte soluții de transport prietenoase cu mediul. Serviciile de taxi fac parte din această componentă de mobilitate, iar implementarea noului regulament a dus la îmbunătățirea calității acestui serviciu, dar și la reducerea poluării cauzate de traficul auto. Astăzi, am ajuns în etapa în care 91% din ceea ce înseamnă autoturismele taxi sunt cu motorizare Euro 6, hibrid sau electric. În acest moment am depășit inclusiv ținta asumată pentru 31 decembrie 2024, care prevedea ca 51% din parcul auto să fie minim Euro 6, ceea ce este încă o dovadă că suntem pe drumul cel bun”, a declarat primarul Allen Coliban.

În prezent, în municipiul Brașov sunt autorizate pentru a furniza servicii de taxi 881 de autoturisme cu motorizare Euro 6 (din care 760 și cu GPL), 99 cu motor hibrid, 2 electrice și 96 cu motorizare Euro 5 (din care 81 și cu GPL).

Odată cu prelungirea autorizațiilor taxi, o parte dintre cei care dețineau licențele au renunțat să își prelungească autorizațiile, astfel că, pentru prima dată după ce în anul 2008 Consiliul Local a stabilit numărul maxim de taxiuri, respectiv 1.109, municipalitatea este în situația de a acorda noi autorizații taxi pentru 31 de autovehicule.

”Dintre cele 31 de autorizații, una are ca destinație serviciul de taximetrie pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, iar celelalte vor fi acordate ținând cont de anumite criterii, cum ar fi norma de poluare, unde mașinile electrice primesc cel mai mare punctaj, vechimea autoturismului, numărul de airbaguri sau posibilitatea plății cu cardul”, a precizat primarul Allen Coliban.