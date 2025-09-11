Peste 2 milioane de tineri sunt persoane cu dizabilități în Franța, potrivit unui studiu / Mai mult de un sfert dintre tinerii francezi declară că au cel puțin o afectare importantă a funcțiilor organice

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 2 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani suferă de cel puțin un handicap în Franța metropolitană, potrivit unui studiu al Direcției de Statistică a Ministerului Sănătății (Drees) referitor la anul 2022, publicat joi. În acest studiu, o persoană este considerată cu handicap atunci când este sever limitată din punct de vedere senzorial, fizic sau cognitiv, când este puternic restricționată în activitățile esențiale ale vieții cotidiene sau când are de cel puțin șase luni restricții importante în activitățile pe care ceilalți le desfășoară în mod obișnuit, scrie Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În funcție de definiția utilizată, una sau mai multe dintre cele trei, în 2022, între 250.000 și 2,3 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani care locuiesc în Franța metropolitană sunt persoane cu handicap, adică între 1,9% și 18% din această categorie de vârstă”, indică studiul.

Mai precis, 16% dintre tineri declară cel puțin o limitare funcțională importantă (în majoritate legată de memorie, concentrare și relații interpersonale), 3% menționează o restricție puternică în activitățile esențiale de zi cu zi și 2% o restricție, de cel puțin șase luni, în activitățile pe care oamenii le desfășoară în mod obișnuit. Cumulul acestor trei criterii, care indică o formă severă de handicap, rămâne rar (0,7%), subliniază raportul.

În același timp, mai mult de un sfert dintre tineri (27%) declară că au cel puțin o afectare importantă a funcțiilor organice, adică care afectează motricitatea (paralizie, amputare, slăbiciune musculară…), percepția vizuală sau auditivă, capacitatea de a vorbi, funcțiile metabolice (insuficiență renală, respiratorie, cardiacă…), sau care afectează funcționarea creierului sau a psihicului.

Aceste modificări, denumite uneori deficiențe, se referă la dificultăți care pot afecta viața de zi cu zi, autonomia sau participarea socială, fără a conduce neapărat la o situație de handicap, precizează studiul.

În ceea ce privește rata de școlarizare, inclusiv învățământul la domiciliu, prin corespondență sau în instituții specializate, aceasta „variază semnificativ” în funcție de situația handicapului. Tinerii fără nicio limitare sau restricție au o rată de școlarizare de 91,3%, față de 85,5% pentru cei care declară cel puțin o limitare funcțională importantă și 77,2% pentru cei care declară că au o restricție în activitățile zilnice.