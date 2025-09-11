G4Media.ro
Ce conține pachetul de relansare economică propus de PSD: credit fiscal pentru…

Sorin Grindeanu
Ce conține pachetul de relansare economică propus de PSD: credit fiscal pentru investiții greenfield, garanții pentru creditele luate de companii, stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice (surse)

Pachetul de relansare economică pe care PSD îl va prezenta astăzi, de la ora 14,00, prevede, printre altele, credite fiscale pentru investiții de la zero, garanții de stat pentru credite luate de companii și înființarea unui Ghișeu unic pentru investiții, respectiv o platformă digitală pentru eliberarea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare demarării unei investiții, au declarat pentru G4Media surse social-democrate.

Potrivit surselor citate, acest pachet de relansare vizează atingerea unei creșteri economice de 3% în trei ani, crearea de 120.000 de noi locuri și reducerea deficitului comercial la sub 8% din PIB în maximum 3 ani.

Creditele fiscale pentru investiții de la zero (greenfield) vizează deduceri din impozitul pe profit pentru anumite cheltuieli pe o perioadă de 5 până la 10 ani, în funcție de valoarea investiției.

În ceea ce privește stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice, PSD propune susținerea investițiilor noi de minimum 20 de milioane de euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente prin următoarele facilități:

  • scutirea de la plata impozitului pe profit pe o perioadă de până la 5 ani
  • teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani
  • garanții de stat pentru credite bancare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, urmează să anunțe joi, de la ora 14,00, măsurile din pachetul de relansare economică.

