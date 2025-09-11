Peste 1.300 de alergători, din ţară şi din străinătate, la a cincea ediţie a Running Festival de la Miercurea-Ciuc

Peste 1.300 de alergători, din ţară şi din străinătate, participă, în acest weekend, la a cincea ediţie a Running Festival, de la Miercurea-Ciuc, transmite Agerpres.

Primarul municipiului, Korodi Attila, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că evenimentul este rezultatul unei strategii de promovare a sportului local şi atrage, în fiecare an, tot mai mulţi participanţi, atât amatori, cât şi profesionişti, „care trăiesc experienţe aparte”.

Potrivit sursei citate, în acest an s-au înscris la Running Festival 1.360 de alergători din Bistriţa, Bihor, Braşov, Buzău, Galaţi, Alba, Cluj, Covasna, Mureş, Sibiu, Neamţ, Prahova, Bucureşti, Harghita şi chiar din străinătate – Ungaria, Finlanda şi Germania.

Korodi Attila a precizat că evenimentul începe joi seara, cu proiecţia unui film motivaţional despre participarea la ultramaratonul de la Mont Blanc, avându-l invitat pe sportivul Radu Restivan.

La rândul său, Miklós Edit, organizator principal al evenimentului, a detaliat programul competiţiei, care va cuprinde opt curse şi va începe vineri seara cu Night Trail Run, pe dealul Şumuleu.

În cursul zilei de sâmbătă sunt programate cele mai multe curse: cele de 5 km şi 10 km, Maraton, Semimaraton şi Ştafetă Maraton, precum şi cursa de 3 km, dedicată copiilor şi cea de 2,5 km, rezervată familiilor.

La eveniment urmează să participe de la copii de 2-3 ani, până la alergători de peste 70 de ani.

Organizatorii au anunţat că inclusiv o persoană cu dizabilitate severă va lua startul, oferind un exemplu pentru comunitate.

O noutate din acest an este iniţiativa alergărilor comunitare, organizate din două în două săptămâni încă din primăvară, pe trasee variate, care s-a bucurat de un mare succes.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc a vorbit şi despre importanţa Running Festival în promovarea sportului de masă, punctând faptul că astfel de evenimente scot oamenii din casă, oferă experienţe plăcute şi reuşesc să coaguleze prietenii.

„Sportul este esenţial mai ales când vedem că permanent suntem asaltaţi cu impulsuri negative din jurul nostru, aşa e constituită dinamica societăţii în ultima vreme, sportul este unul dintre instrumentele prin care putem să scăpăm şi să trecem de aceste efecte negative care vin asupra noastră”, a spus Korodi Attila.

Evenimentul este organizat de Primăria Miercurea-Ciuc, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal şi Siculus Cycling Club.