G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Peste 1.300 de alergători, din ţară şi din străinătate, la a cincea…

Running Festival de la Miercurea-Ciuc
Sursa foto: Running Festival/Facebook

Peste 1.300 de alergători, din ţară şi din străinătate, la a cincea ediţie a Running Festival de la Miercurea-Ciuc

Articole11 Sep 0 comentarii

Peste 1.300 de alergători, din ţară şi din străinătate, participă, în acest weekend, la a cincea ediţie a Running Festival, de la Miercurea-Ciuc, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Primarul municipiului, Korodi Attila, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că evenimentul este rezultatul unei strategii de promovare a sportului local şi atrage, în fiecare an, tot mai mulţi participanţi, atât amatori, cât şi profesionişti, „care trăiesc experienţe aparte”.

Potrivit sursei citate, în acest an s-au înscris la Running Festival 1.360 de alergători din Bistriţa, Bihor, Braşov, Buzău, Galaţi, Alba, Cluj, Covasna, Mureş, Sibiu, Neamţ, Prahova, Bucureşti, Harghita şi chiar din străinătate – Ungaria, Finlanda şi Germania.

Korodi Attila a precizat că evenimentul începe joi seara, cu proiecţia unui film motivaţional despre participarea la ultramaratonul de la Mont Blanc, avându-l invitat pe sportivul Radu Restivan.

La rândul său, Miklós Edit, organizator principal al evenimentului, a detaliat programul competiţiei, care va cuprinde opt curse şi va începe vineri seara cu Night Trail Run, pe dealul Şumuleu.

În cursul zilei de sâmbătă sunt programate cele mai multe curse: cele de 5 km şi 10 km, Maraton, Semimaraton şi Ştafetă Maraton, precum şi cursa de 3 km, dedicată copiilor şi cea de 2,5 km, rezervată familiilor.

La eveniment urmează să participe de la copii de 2-3 ani, până la alergători de peste 70 de ani.

Organizatorii au anunţat că inclusiv o persoană cu dizabilitate severă va lua startul, oferind un exemplu pentru comunitate.

O noutate din acest an este iniţiativa alergărilor comunitare, organizate din două în două săptămâni încă din primăvară, pe trasee variate, care s-a bucurat de un mare succes.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc a vorbit şi despre importanţa Running Festival în promovarea sportului de masă, punctând faptul că astfel de evenimente scot oamenii din casă, oferă experienţe plăcute şi reuşesc să coaguleze prietenii.

„Sportul este esenţial mai ales când vedem că permanent suntem asaltaţi cu impulsuri negative din jurul nostru, aşa e constituită dinamica societăţii în ultima vreme, sportul este unul dintre instrumentele prin care putem să scăpăm şi să trecem de aceste efecte negative care vin asupra noastră”, a spus Korodi Attila.

Evenimentul este organizat de Primăria Miercurea-Ciuc, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal şi Siculus Cycling Club.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

 Primăria vrea să renoveze fostul ștrand balnear din Miercurea Ciuc / ”Din punct de vedere al agrementului, nu suntem încă unde ar trebui să fim” / Orașul are o piscină olimpică și zonă de îmbăiere cu apă minerală

Articole30 Apr 2025
1 comentariu

 Criză de medici oftalmologi la spitalul din Miercurea Ciuc / Majoritatea medicilor de aici au plecat după ce în urmă cu 3 ani mai mulți pacienți au orbit în urma unor proceduri medicale defectuoase

Articole28 Ian 2025
0 comentarii

Textilele şi hainele uzate au început să fie colectate la Miercurea-Ciuc / În prima zi s-au strâns 4 metri cubi de covoare și haine / Primar: ”Nu este încă creionată economia circulară a hainelor”

Articole14 Ian 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.