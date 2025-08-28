G4Media.ro
Persoană atacată cu un cuţit pe o stradă din sectorul 1 al…

Politia Romana, politist, politie
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Persoană atacată cu un cuţit pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei / A fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale / Poliţiştii îl caută pe agresor

O persoană a fost atacată cu un cuţit, joi, pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, după ce i-a fost acordat primul ajutor la locul incidentului. Poliţiştii îl caută acum pe agresor şi vor sesiza Parchetul pentru luarea măsurilor necesare, informează Poliţia Capitalei, transmite News.ro.

Potrivit sursei citate, joi, 28 august, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 1 o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor-înţepător.

Echipajul de poliţie deplasat cu operativitate la faţa locului a constatat că sesizarea se confirmă.

De asemenea, un echipaj medical a intervenit şi a acordat primul ajutor victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, precizează Poliţia Capitalei.

În prezent, poliţiştii îl caută pe agresor şi va sesiza unitatea de parchet competentă, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Sursa citată precizează că activităţile sunt în curs de desfăşurare, iar Poliţia Capitalei, sub coordonarea unităţii de parchet, va continua să acţioneze cu fermitate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

