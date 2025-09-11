Percheziţii în Brașorv, la persoane suspectate că ar comercializa biciclete electrice furate din mai multe ţări UE

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, au pus în aplicare, joi, 9 mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Braşov, Covasna, Arad şi Timiş, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări privind furtul de biciclete electrice de pe teritoriul unor state din Europa de Vest, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Braşov, transmite Agerpres.

După ce au depistat o primă bicicletă pentru care exista suspiciunea că ar fi fost furată şi care era oferită spre vânzare pe o platformă online, atenţia poliţiştilor braşoveni s-a îndreptat către mai mulţi bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani, cu domiciliul în judeţele mai sus amintite.

„Verificările au fost începute la sfârşitul lunii mai, în urma unei informări pe care Poliţia Braşov a primit-o de la autorităţile din Germania, referitoare la sustragerea mai multor biciclete electrice din locuinţele unor persoane domiciliate în statul german. Astfel, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu, iar, în cadrul cercetărilor pe care le-au desfăşurat în mediul online, în cooperare cu autorităţile germane, a fost descoperită o prima bicicletă electrică, pentru care exista suspiciunea că ar proveni din săvârşirea unei infracţiuni de furt şi care era oferită spre vânzare pe o platformă online”, a precizat IPJ Braşov.

Persoanele la domiciliul cărora s-au efectuat percheziţiile sunt suspectate că ar fi primit sau comercializat biciclete electrice ce ar fi provenit din infracţiuni comise pe teritoriul Uniunii Europene – Germania, Austria şi Olanda.

În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate 17 biciclete electrice, cu o valoare totală estimată la aproximativ 35.000 de euro, pentru care, de asemenea, exista suspiciunea că ar proveni din infracţiuni de furt.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Covasna, Timiş şi Arad, se menţionează în comunicatul citat.