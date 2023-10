Buletin de București: Pelerinaj-mamut, „la secret“ / Primăria lui Florentin Pandele plătește aproape un milion de lei pentru a duce 8.000 de pelerini la Sfânta Parascheva

Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva din acest an, organizat de Primăria Voluntari, se deosebește de cele organizate în anii trecuți prin „tăcerea” cu care primarul Florentin Pandele tratează evenimentul. Comunicarea publică pare a fi discretă de această dată, cu toate că pelerinajul se anunță a fi unul „mamut“. Deși în această seară pleacă primele autocare spre Iași, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) contractul de aproape un milion de lei, pentru transportul pelerinilor, nu apare ca fiind atribuit, relatează publicația Buletin de București.

Pe 12 septembrie apare pe pagina de Facebook a Direcției de Educație și Cultură din Voluntari singurul anunț din mediul on-line, identificat de reporterii Buletin de București, care cheamă locuitorii din orașul de la Nord de Capitală în Pelerinaj la Iași, la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Anunțul este făcut public, deși licitația pentru asigurarea transportului pentru pelerini apare ca fiind „în desfășurare“. Practic, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice contractul pentru autocare nu apare ca fiind atribuit vreunei firme, până la ora publicării acestui articol.

Totuși, aproape 8.000 de oameni din orașul condus de Florentin Pandele sunt programați să plece începând cu seara zilei 6 octombrie, ora 22:00, spre Iași. Pentru această „afacere sfântă“ au fost alocați din fondurile instituției aproape un milion de lei.

„Tăcerea” de dinaintea pelerinajului

Nici măcar pe pagina de deschidere a site-ul Primăriei Voluntari nu apare vreun anunț despre Pelerinaj.

Afișul publicat de Direcția de Educație oferă informații logistice despre locul în care se pot înscrie cetățenii care vor să participe, dar și ce criterii trebuie să îndeplinească pentru a putea face deplasarea până la Iași. În partea de jos a afișului, între Consiliul Local Voluntari și Direcție, apare semnat și primarul orașului, Florentin Pandele.

Dincolo de comunicarea publică discretă, lipsesc și detaliile despre contractul cu firma de transport care ar trebui să asigure deplasarea pelerinilor din Voluntari la Iași.

Pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat doar un anunț care invită societățile comerciale să aplice la licitație.

Mai mult, acest anunț oferă doar detalii „orientative” despre desfășurarea deplasării. Inclusiv valoarea contractului este estimată între 236.208 lei și 915.306 lei. Din contract nu reiese nici dacă masa pelerinilor va fi acoperită din acești bani sau nu.

Totuși, în ziua drumului, apar însă de la organizatorii deplasării într-un ziar local din Iași, din care aflăm că „flota“ de autocare care va aduce în acest an pelerinii de la Voluntari este mai mare decât anul trecut.

160 de autocare vor transporta aproape 8. 000 de locuitori din Voluntari. Autocarele vor bloca un întreg bulevard din Iași, anunță publicaţia „Alo Iași“. Tot din articolul jurnaliștilor de la ziarul ieșean aflăm că organizatorii promit ca anul următor să vină cu 200 de autocare la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Lipsa transparenței cheltuirii banului public, rețetă veche

La fel ca în acest an, și în 2022, contractul cu firma de transport a fost ținut „la sertar“ până după încheierea pelerinajului.

Anul trecut, deși contractul a fost semnat încă de pe 23 septembrie cu firma Star Holiday & Tours a fost făcut public abia la finalul lunii octombrie. Acordul-cadru încheiat în 2022 a scos din conturile Direcției de Cultură din Voluntari nu mai puțin de 975 de mii de lei.

Am încercat să aflăm dacă firma Star Holiday & Tours, condusă de un apropiat de-al cuplului Firea-Pandele, a câștigat și licitația din acest an. Am sunat la persoana de contact a firmei din SEAP, Grigore Constantin, și am solicitat să realizăm un articol despre pelerinajul organizat de primăria lui Florentin Pandele în acest an.

„Nu știu să vă ajut cu detalii. Nu noi am câștigat în acest an. Vedeți pe SICAP, sunt datele publice“, a spus persoana de contact a companiei de transport.

Star Holiday & Tours este o companie controlată de Ștefan Grigore, care a fost, vreme de aproape un deceniu, asociat cu Emanuel Gabriel Botnariu, mâna dreaptă a cuplului Gabriela Firea-Florentin Pandele, după cum au arătat, în 2017, jurnaliștii Să fie Lumină.

