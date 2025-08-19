Patru state republicane trimit trupe la Washington ”să curețe” capitala de ”bandele criminale” / 800 de membri ai Gărzii Naţionale a capitalei au fost deja mobilizaţi

Guvernatorul republican din Mississippi, după cei din Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Sud, a anunţat luni desfăşurarea a aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington, pe care preşedintele Donald Trump intenţionează să îl ‘cureţe’ de bandele criminale, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Am aprobat desfăşurarea a aproximativ 200 de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Mississippi la Washington pentru a susţine eforturile preşedintelui Trump de a restabili legea şi a readuce ordinea în capitala naţiunii noastre”, a declarat acest guvernator, Tate Reeves, citat într-un comunicat.

Anunţul survine după cele din Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Sud, alte state republicane care de asemenea au raportat desfăşurări similare în capitala federală, administrată de democraţi.

Ohio va trimite 150 de rezervişti, Carolina de Sud aproximativ 200, în timp ce Virginia de Vest va furniza aproximativ 350, dintre care unii au sosit deja la Washington. Aceştia se vor alătura celor 800 de membri ai Gărzii Naţionale a capitalei deja mobilizaţi.

Săptămâna trecută, Trump a explicat că va plasa menţinerea ordinii în capitala federală sub controlul administraţiei sale şi va desfăşura Garda Naţională.

Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a respins acuzaţia că există o creştere a violenţei, dând asigurări că aceasta este „la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”.

Preşedintele american deja desfăşurase Garda Naţională şi US Marine Corps la Los Angeles în timpul protestelor masive din luna iunie împotriva politicii de migraţie a administraţiei sale.

A fost prima desfăşurare de acest fel împotriva voinţei unui guvernator local din 1965.