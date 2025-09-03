G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național…

deschidere an scolar, scoala, educatie, invatamant
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – proiect de lege

Articole3 Sep 0 comentarii

Partidul extremist AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul apare miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit inițiativei, care vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități de învățământ poate decide introducerea zilnică a acestor momente la începutul programului școlar.

Articolul prevede explicit că activitatea ar consta în „intonarea Imnului național al României «Deșteaptă-te, române!» în forma prescurtată prevăzută de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor și stemei României de către autoritățile și instituțiile publice” și „rostirea rugăciunii «Tatăl nostru»”.

Participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Partidul extremist AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) pe asumarea răspunderii Guvernului

Articole3 Sep • 232 vizualizări
0 comentarii

Deputatul european Siegfried Mureșan: George Simion și partidul AUR fac jocul Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Articole3 Sep • 171 vizualizări
0 comentarii

Kelemen Hunor: Condamnăm orice formă de violenţă verbală şi fizică / Responsabilitatea, a celor care incită la ură împotriva comunităţilor minoritare / Clasa politică trebuie să se distanţeze odată pentru totdeauna de AUR şi de politicienii extremişti

Articole1 Sep • 210 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.