Partidul extremist AUR vrea ca elevii și profesorii să cânte imnul național și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală – proiect de lege

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul extremist AUR a depus în Parlament un proiect de lege prin care propune ca în toate școlile din România ziua să înceapă cu intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”. Documentul apare miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit inițiativei, care vizează modificarea legii învățământului preuniversitar 198/2023, directorul fiecărei unități de învățământ poate decide introducerea zilnică a acestor momente la începutul programului școlar.

Articolul prevede explicit că activitatea ar consta în „intonarea Imnului național al României «Deșteaptă-te, române!» în forma prescurtată prevăzută de Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului și folosirea sigiliilor și stemei României de către autoritățile și instituțiile publice” și „rostirea rugăciunii «Tatăl nostru»”.

Participarea ar fi opțională, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, însă textul proiectului prevede că refuzul trebuie comunicat în scris directorului unității de învățământ, „fără a fi nevoie de motivarea acestuia și fără ca cel care refuză să sufere niciun prejudiciu”. Dacă un profesor refuză participarea, atunci elevii clasei respective ar sta însoțiți la moment de un alt profesor.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.