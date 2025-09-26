Partidul extremist AUR anunță că se retrage din alegerile din Republica Moldova, unde sondajele îl dau la 0%. Lider AUR: ”Îndemnul e să voteze contra partidelor care se identifică ca pro-ruse sau pro-europene”

Partidul extremist AUR a anunțat vineri printr-un comunicat de presă că se retrage din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, unde se află pe buletinele de vot deja tipărite și transmise către secțiile de vot din străinătate. Ultimul sondaj IPP prezentat de Euronews a dat AUR la 0% intenție de vot.

Motivația AUR din comunicat este ”decizia de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie”.

Într-un clip video postat pe pagina oficială de facebook a partidului, deputata AUR Cristina Emanuela Dascălu a adresat un mesaj cetățenilor moldoveni: ”Îndemnul e să se meargă masiv la vot și să voteze contra partidelor care se identifică ca pro-ruse sau pro-europene”.

Reamintim că liderii AUR au preluat constant retorica Rusiei în ceea ce privește Republica Moldova. Au cerut stoparea sprijinului financiar acordat de România și au criticat dur guvernarea pro-Europeană.

George Simion, președintele AUR, are interdicție de a intra în Republica Moldova.

Comunicatul integral al AUR:

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor anunță ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova. Deși am fost acuzați de vrute și nevrute, în fața unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta și mai mult votul din data de 28 septembrie.

AUR se retrage din această cursă și pentru a nu produce și mai multă dezbinare și a nu dezorienta publicul. Avem simțul datoriei împlinite!

Nu vrem să fim acuzați că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc și trebuie să revină îndată acasă!

Urăm succes competitorilor care respectă România și istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!