Partidul DREPT îi cere explicații ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, despre cele două firme pe care le deține, ambele inactive și cu datorii

Partidul DREPT, fondat de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, i-a cerut joi explicații ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL), despre cele două firme pe care demnitarul le deține, ambele inactive și cu datorii, potrivit unui comunicat. Partidul susține că informațiile ”indică faptul că scopul real al societăților a fost achiziția de active imobiliare cu evitarea plății taxelor datorate în cazul achiziției pe persoană fizică”.

Partidul DREPT a invocat un articol al publicației Defapt.ro, în care Nazare nu este citat cu nici o poziție referitoare la situația celor două firme.

Partidul arată că Nazare deține 95,24% din acțiunile Comunicare SRL, societate care a încheiat anul 2024 cu pierderi de peste 107.000 lei și datorii de 1,7 milioane lei – de peste zece ori mai mari decât veniturile. La doar trei zile după numirea sa ca ministru, firma a fost declarată inactivă de ANAF (1 iulie 2025).

Mai mult, Winkampaign SRL, companie controlată indirect de Nazare prin Comunicare SRL, a fost declarată inactivă încă din mai 2024, după ce nu și-a depus bilanțurile contabile pentru anii 2022 și 2023.

În acest context, Partidul DREPT solicită:

1. Explicații privind o eventuală evitare la plata TVA cu privire la achiziții imobiliare derulate de firmele ministrului (optimizare fiscala), având în vedere existența doar a unor active imobiliare în firme, pe lângă datorii;

2. Clarificări asupra motivului pentru care există societăți cu datorii de milioane de lei și fără activitate, comportament specific entitatăților folosite exclusiv pentru optimizări fiscale;

3. Lămuriri privind lipsa controalelor ANAF, având în vedere că firmele cu capitaluri negative se încadrează la criteriile care generează, conform legii, verificări fiscale.

Toate aceste informații indică faptul că scopul real al societăților a fost achiziția de active imobiliare cu evitarea plății taxelor datorate în cazul achiziției pe persoană fizică. De asemenea, chiar conform procedurilor ANAF, un astfel de comportament economic și fiscal ridică suspiciuni și atrage verificări ale autorităților fiscale. Considerăm că persoana care conduce politica fiscal-bugetară a României și este în același timp administratorul unor societăți cu datorii masive trebuie să explice cum a respectat obligațiile fiscale elementare.