Participarea Orchestrei Filarmonicii din München la un festival în Belgia, anulată din cauza dirijorului său israelian: „Sub acoperirea unei pretinse critici la adresa Israelului, este vorba aici de un boicot cultural”

Participarea Orchestrei Filarmonicii din München la Festivalul Flandrei din Ghent, Belgia, a fost anulată deoarece poziţia dirijorului său israelian faţă de ofensiva din Fâşia Gaza nu este considerată suficient de clară, au anunţat miercuri organizatorii, stârnind o reacţie furioasă din partea Berlinului, informează joi AFP, citată de Agerpres.

Orchestra germană urma să concerteze pe 18 septembrie la Ghent, în vestul Belgiei, sub bagheta viitorului său dirijor, Lahav Shani.

Israelianul, care urmează să preia funcţia de dirijor al Orchestrei Filarmonicii din München în sezonul 2026/2027, este în prezent director muzical al Orchestrei Filarmonicii din Israel.

Din acest motiv, organizatorii festivalului au precizat într-un comunicat că „nu sunt în măsură să ofere o claritate suficientă cu privire la atitudinea sa” faţă de acţiunile guvernului israelian în Fâşia Gaza.

„Am ales să renunţăm la colaborarea cu parteneri care nu s-au distanţat fără echivoc de acest regim”, a indicat comunicatul, care aminteşte totodată că Lahav Shani „s-a exprimat în repetate rânduri în favoarea păcii şi a reconcilierii în trecut”.

Organizatorii festivalului au adăugat că „situaţia actuală” provoacă „reacţii emoţionale” şi că doresc să „menţină serenitatea” evenimentului, potrivit aceluiaşi comunicat.

Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, a calificat această decizie drept „o ruşine pentru Europa”.

„Sub acoperirea unei pretinse critici la adresa Israelului, este vorba aici de un boicot cultural”, a declarat acesta într-un comunicat.

Germania a fost în mod tradiţional unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Israelului, deşi Berlinul a devenit mai critic pe măsură ce campania Israelului în Fâşia Gaza continuă, ducând la o situaţie umanitară dezastruoasă în teritoriul palestinian.

Israelul a lansat o ofensivă de represalii în Fâşia Gaza după atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului din octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe date oficiale.

Ofensiva israeliană a făcut cel puţin 64.656 de morţi în Fâşia Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas din Gaza, ale cărui date sunt considerate credibile de ONU.