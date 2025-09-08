Parcul central din Târgu Secuiesc va fi reamenajat complet printr-o investiție de aproape 2 milioane de euro

Municipiul Târgu Secuiesc, județul Covasna, va beneficia de o investiție semnificativă în infrastructura verde și albastră, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, care urmărește combaterea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și creșterea calității vieții urbane, prin extinderea, reabilitarea și modernizarea Parcului central, cu o suprafață de 2 hectare.

Primăria a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii verzi a Municipiului Târgu Secuiesc, investiții în infrastructura verde și albastră”, în valoare totală de 9,88 milioane de lei. Din această sumă, 7,18 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Proiectul este derulat prin Programul „Regiunea Centru”, Prioritatea 3: „O regiune cu comunități prietenoase cu mediul” și are ca termen de finalizare luna aprilie 2028.

În prezent, Târgu Secuiesc are o medie de 18,6 mp de spațiu verde per locuitor, sub nivelul recomandat de Comisia Europeană de 26 mp/capita, fapt ce reprezintă un deficit semnificativ de spații verzi, cu un impact negativ asupra calității vieții locuitorilor, asupra sănătății publice și asupra mediului înconjurător. Prin regenerarea a aproape două hectare de teren neutilizat din centrul municipiului, autoritățile vor să creeze un spațiu sustenabil și sănătos pentru locuitori.

„Sub presiunea tot mai mare a fenomenelor meteorologice din ce în ce mai violente, preocuparea pentru conservarea biodiversității este tot mai prezentă, ca parte a complexului de măsuri destinate să combată schimbările climatice. […] În centrul municipiului Târgu Secuiesc, un parc de aproape două hectare va fi supus unor intervenții de regenerare astfel încât, la final, se va obține un spațiu urban sustenabil, într-un echilibru perfect între funcționalitate și estetică, ce va duce la creșterea calității vieții locuitorilor municipiului”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul prevede o restructurare completă a parcului, cu zone dedicate pentru recreere, sport, socializare, relaxare și organizare de evenimente. Vor fi amenajate spații pentru familii și tineri, grădini de plante aromatice și medicinale, dar și zone verzi diversificate, cu vegetație reînnoită.

De asemenea, vor fi integrate soluții moderne de design peisagistic și tehnologii verzi: iluminat public eficient energetic și sisteme de irigație inteligente. Conceptul urmărește, de asemenea, principiile europene de sustenabilitate, inovare și incluziune socială.

Noua infrastructură verde va deservi direct aproximativ 14.783 de locuitori aflați într-o rază de 2 km de zona vizată, însă beneficiile vor fi resimțite de întreaga populație a municipiului, estimată la 16.243 de persoane.