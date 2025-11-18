Orașul turistic Florența interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din centru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritățile din Florența au decis să interzică zonele de relaxare în aer liber din centrul orașului. Este vorba despre terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală, foarte aglomerată din cauza turismului excesiv. Zeci de străzi sunt vizate de măsură, transmite agenția Mediafax.

Confruntat cu aglomerația turistică, orașul Florența va interzice zonele de relaxare în aer liber pe 50 de străzi din centrul său istoric, inclus în lista UNESCO. Măsura se va aplică din 2026, potrivit le Figaro. Pe listă sunt incluse cunoscutele Ponte Vecchio, Via Roma, Via Maggio, Via dei Georgofili și străzile înguste din jurul Bazilicii Santa Croce.

Documentul a fost aprobat de consiliul orașului și vizează „utilizarea spațiilor publice pentru mese în aer liber în zonele urbane sau în situri de interes artistic, istoric, arheologic și peisagistic”. Proiectul își propune să păstreze farmecul arhitectural al orașului și să reechilibreze utilizarea spațiului public pe fondul unei opoziții crescânde față de presiunea turistică. „Obiectivele acestei inițiative sunt protejarea spațiilor publice și a patrimoniului florentin, o mai mare echitate prin simplificarea activităților economice și un oraș din ce în ce mai plăcut pentru locuitorii săi”, a declarat Jacopo Vicini, consilierul orașului Florența, pentru ziarul local La Nazione.

De asemenea, măsura va reglementa strict activitățile comerciale de pe alte 73 de străzi din apropierea zonei centrale. Acolo terasele vor fi în continuare acceptate, dar vor fi atent delimitate, iar utilizarea prelatelor de plastic va fi interzisă.

Cafenelele vor fi încurajate să utilizeze plantele locale și florile de sezon pentru spațiile exterioare, iar decorațiunile stridente, reclamele agresive și iluminatul strident vor fi interzise. Scopul principal al măsurilor anunțate de autorități este de a reveni la o estetică discretă, mai respectuoasă față de imaginea istorică a orașului.

Orașul Florența se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de turiști. În 2024, pe străzile înguste ale orașului au trecut peste 15 milioane de turiști. La fel ca în alte zone asaltate de turiști, localnicii au început să protesteze cerând autorităților să limiteze numărul de vizitatori și să plafoneze prețul chiriilor.