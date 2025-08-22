ONU declară foamete în Gaza, prima din Orientul Mijlociu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

ONU a declarat oficial, vineri, foametea în Gaza, prima care afectează Orientul Mijlociu, după ce experții săi au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o situație „catastrofală”, transmite Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După luni de avertismente privind o foamete în teritoriul devastat de război, Cadrul integrat de clasificare a securității alimentare (IPC), un organism al ONU cu sediul la Roma, a confirmat că o foamete este în curs în guvernoratul Gaza și că se va extinde la guvernoratele Deir el-Balah și Khan Younès până la sfârșitul lunii septembrie.

Această foamete „ar fi putut fi evitată” fără „obstrucționarea sistematică a Israelului”, a acuzat Tom Fletcher, responsabilul coordonării afacerilor umanitare ale Națiunilor Unite. „Este o foamete pe care am fi putut-o evita dacă ni s-ar fi permis. Cu toate acestea, alimentele se acumulează la granițe din cauza obstrucționării sistematice a Israelului”, a declarat Tom Fletcher în cadrul unei conferințe de presă la Geneva, adăugând că „această foamete ne va bântui pe toți și trebuie să ne bântuie”.

Șeful departamentului pentru drepturile omului al Națiunilor Unite, Volker Türk, a reamintit vineri că „înfometarea populației în scopuri militare constituie o crimă de război”, la câteva minute după ce ONU a declarat oficial starea de foamete în Gaza.

„Nu putem lăsa această situație să continue fără consecințe”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. „Avem nevoie de un armistițiu imediat, de eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și de acces umanitar total și fără restricții”, a adăugat el.

La rândul său, Israelul a afirmat că „nu există foamete în Gaza”, respingând categoric un raport internațional care ajunge la concluzia opusă, descriind acest studiu ca fiind părtinitor și bazat „pe minciunile Hamasului”.

„IPC tocmai a publicat un raport «personalizat» pentru campania falsă a Hamas”, a scris Ministerul Afacerilor Externe israelian într-un comunicat. Acuzând IPC că „s-a abătut de la propriile reguli și (a) ignorat propriile criterii”, comunicatul adaugă că „întregul (raport) se bazează pe minciunile Hamasului, cosmetizate de organizații cu interese speciale”.

Pentru IPC, o foamete este în curs de desfășurare atunci când sunt îndeplinite trei condiții: cel puțin 20% din gospodării (una din cinci) se confruntă cu o lipsă extremă de alimente, cel puțin 30% din copiii sub cinci ani (unul din trei) suferă de malnutriție acută și cel puțin două persoane din 10.000 mor de foame.