În fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România / Parlamentul marchează…

sursa foto: Imagine realizată cu AI - Recraft

În fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România / Parlamentul marchează marți, în plen reunit, Ziua Internaţională a Nonviolenţei

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc marţi în şedinţă comună, pentru a marca Ziua internaţională a nonviolenţei, după cum au decis, săptămâna trecută, Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, notează Agerpres.

Şedinţa Parlamentului va începe la ora 10:00.

„Ziua internaţională a nonviolenţei, marcată anual în data de 2 octombrie, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite, reprezintă un moment de reflecţie şi acţiune pentru promovarea unei culturi a păcii, a respectului şi a solidarităţii sociale. Pentru a sublinia importanţa acestui moment, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – România fără violenţă domestică propune organizarea unei şedinţe comune în data de 30 septembrie 2025”, potrivit documentului aprobat de conducerea Parlamentului.

Cu prilejul şedinţei comune, va fi adoptată o declaraţie a Parlamentului dedicată Zilei internaţionale a nonviolenţei.

Vor susţine alocuţiuni preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, precum şi ai deputaţilor şi senatorilor neafiliaţi.

Textul Declaraţiei „România fără violenţă domestică” a fost stabilit de Comisia parlamentară specială care se ocupă de acest domeniu.

„În declaraţie spunem clar: în fiecare săptămână, o femeie este ucisă în România, iar violenţa domestică este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Vom cere tuturor instituţiilor să aplice ferm legea şi ne angajăm să găsim soluţii pentru a reduce femicidul”, a precizat cu acel prilej preşedintele Comisiei „România fără violenţă”, Alina Gorghiu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

