One United Properties anunță că investește 27 de milioane de euro în două școli pentru peste 1.000 de elevi și infrastructură rutieră în sectorul 2 al Capitalei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (BVB: ONE) a anunțat joi demararea lucrărilor pentru construcția a două unități de învățământ în sectorul 2 al Bucureștiului, în cadrul proiectelor One Academy Club și One Lake District. Investiția totală se ridică la 27 de milioane de euro, din care 19 milioane sunt alocate școlilor, iar restul infrastructurii rutiere și de agrement.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cele două școli vor găzdui peste 1.000 de copii și sunt proiectate pentru o capacitate extinsă de 2.000 de elevi. Prima unitate, parte a dezvoltării One Academy Club, va include școală și grădiniță pentru ciclurile preșcolar, primar și gimnazial, fiind destinată pentru 714 elevi. Costul proiectului este de circa 12 milioane de euro și va include sală de sport, cantină, bibliotecă și terenuri exterioare.

A doua unitate, în cadrul One Lake District, beneficiază de o investiție de aproximativ 7 milioane de euro și va găzdui 330 de elevi, incluzând creșă și școală pentru ciclul primar și gimnazial.

În paralel, dezvoltatorul a alocat circa 8 milioane de euro pentru infrastructura rutieră: 3,5 kilometri de drumuri noi în zona Fabrica de Glucoză și artere de acces către lacul Plumbuita, inclusiv un drum cu cinci benzi racordat la strada Gherghiței și o promenadă publică de-a lungul lacului.

„Investițiile noastre în unități educaționale și infrastructură rutieră sunt expresia responsabilității pe care o tratăm cu seriozitate: aceea de a construi comunități funcționale și sustenabile”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO al companiei.

Potrivit One United Properties, școala de la One Academy Club va avea parteneriate de caritate cu Fundația Sfânta Tecla, iar lucrările de infrastructură rutieră sunt planificate să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.