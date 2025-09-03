G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

OMS: Peste 1 miliard de oameni din întreaga lume suferă de probleme…

sursa foto: Pexels

OMS: Peste 1 miliard de oameni din întreaga lume suferă de probleme de sănătate mintală, în special anxietate și depresie

Articole3 Sep 0 comentarii

Peste 1 miliard de oameni din întreaga lume suferă de probleme de sănătate mintală, în special anxietate și depresie, care sunt cele mai frecvente tulburări, transmite ANSA, citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Suferința mintală este responsabilă pentru peste 700.000 de sinucideri în fiecare an. În ciuda acestui fapt, cheltuielile publice pentru sănătatea mintală au rămas de ani de zile stabile și reprezintă doar 2% din bugetele totale de sănătate. Acestea sunt concluziile a două rapoarte publicate marţi de Organizația Mondială a Sănătății.

„Transformarea serviciilor de sănătate mintală este una dintre cele mai presante provocări de sănătate publică”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-un comunicat. „Fiecare guvern și fiecare lider are responsabilitatea de a acționa urgent și de a se asigura că îngrijirea sănătății mintale este tratată nu ca un privilegiu, ci ca un drept fundamental pentru toți.”

Rapoartele OMS („World Mintal Health Today” și „Mental Health Atlas 2024”) analizează impactul bolilor mintale și progresele înregistrate de țări în implementarea serviciilor dedicate acestor afecțiuni. Cele mai afectate tind să fie femeile (se estimează că 14,8% dintre femei suferă de tulburări mintale, comparativ cu 13% dintre bărbați). Cele mai frecvente sunt tulburările de anxietate (afectând 4,4% din populație), urmate de depresie (4%), dizabilitate intelectuală (1,2%) și ADHD (1,1%).

Cu toate acestea, există diferențe mari între grupele de vârstă și sexe: „Tulburările depresive și de anxietate sunt mai frecvente în rândul femeilor decât al bărbaților pe parcursul vieții, în timp ce bărbații sunt mult mai predispuși să aibă tulburări de dezvoltare intelectuală (idiopatice), tulburări din spectrul autist, tulburări de conduită și ADHD”, se arată în raport.

Sursa: ANSA / Rador Radio România /.
Traducerea: Cătălina Păunel

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.