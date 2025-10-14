G4Media.ro
Sursa Foto: Captură Youtube

VIDEO Oficios guvernamental de la Budapesta: Barack Obama atacă Ungaria, într-un videoclip, împreună cu activiștii Soros / Un videoclip realizat de fostul președinte SUA a activat propaganda FIDESZ

14 Oct

Obama, care s-a întâlnit cu activiști legați de rețeaua Soros, atacă democrația ungară, scrie ziarul ungar „Magyar Nemzet” (nota redacției: oficios guvernamental), citat de portalul hirado.hu. Într-un videoclip, fostul președinte a menționat Ungaria, alături de Polonia, ca exemplu de „sisteme autoritare”, potrivit Rador Radio România.

Fostul președinte american a discutat cu Stefánia Kapronczay, fost director strategic al Societății pentru Libertăți Civile (TASZ), Sándor Léderer, cofondator al K-Monitor, și Zuzana Rudzinska-Bluszcz, fost viceministru polonez al Justiției, despre necesitatea exercitării de presiuni politice asupra guvernelor care doresc să protejeze suveranitatea națională, cum ar fi Guvernul ungar.

Obama i-a prezentat pe participanții la conversație ca fiind trei membri est-europeni ai Fundației Obama și „apărători ai democrației”, dar nu a adăugat faptul că fostul loc de muncă al lui Kapronczay, TASZ, și K-Monitor, fondată de Sándor Léderer, sunt considerate organizații de top ale rețelei Soros din Ungaria.

Cu toate acestea, K-Monitor a beneficiat de venituri nu doar de la rețeaua de ONG-uri fondată de George Soros, ci și de la National Endowment for Democracy (NED), care servește drept fundație financiară pentru serviciile specializate americane, în mai multe rânduri. Ziarul „Magyar Nemzet” a scris într-un articol publicat în luna iunie că în 2024, 90% din veniturile K-Monitor proveneau din surse străine.

Printre donatori se numără şi o organizație specializată în influență internațională, cum ar fi National Endowment for Democracy (NED), care a jucat, de asemenea, un rol în finanțarea campaniei electorale din 2022 a opoziției unite și care, conform articolului din „Magyar Nemzet”, este denumită și o filială a CIA. NED a sprijinit K-Monitor cu 17,7 milioane de forinți anul trecut. Organizația a primit 6,4 milioane de forinți de la Fondul olandez pentru Drepturile Omului, gestionat de statul olandez, și 11,7 milioane de forinți de la proiectul Uniunii Europene de sprijinire a organizațiilor „societăţii civile”, numit CERV.

Sursa: HIRADO.HU / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu

Vezi integral dialogul dintre fostul președinte al SUA și reprezentanții societății civile din Ungaria și Polonia despre regimurile autoritare din cele două țări: 

