Observatori internaționali, despre alegerile din Republica Moldova: TikTok și Instagram, principalele instrumente pentru dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă / În Transnistria și Găgăuzia domină narațiunile rusești

Integritatea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie în Republica Moldova ar putea fi afectată de campanii de dezinformare online, finanțări ilicite și interferențe străine, au avertizat marți experții rețelei internaționale de observare electorală ENEMO. Raportul notează că, în ciuda progreselor legislative, mecanismele de protecție electorală sunt supuse unei presiuni constante din partea actorilor care încearcă să submineze încrederea publică și să influențeze rezultatul alegerilor, transmite Radio Chișinău.

Șeful misiunii internaționale de observare a alegerilor ENEMO, Dritan Taulla, a declarat astăzi că, deși Republica Moldova a consolidat cadrul legal pentru organizarea alegerilor, integritatea scrutinului parlamentar din 2025 ar putea fi afectată de riscuri semnificative. Taulla a avertizat că „dezinformarea persistentă, influența străină malignă și finanțarea ilicită, în combinație cu vulnerabilitățile din mass-media, continuă să amenințe integritatea electorală și funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova”.

„Este important de subliniat că alegerile parlamentare din 2025 din Republica Moldova au loc într-un context marcat de mize politice importante și de aprofundarea dezbinărilor politice. Autoritățile au consolidat garanțiile juridice și instituționale pentru a proteja integritatea electorală, însă rămâne de evaluat eficacitatea acestor măsuri. Cu toate acestea, dezinformarea persistentă, influența străină malignă și finanțarea ilicită, în combinație cu vulnerabilitatea mass-mediei, prezintă riscuri continue la adresa integrității electorale și a instituțiilor democratice din Republica Moldova”, a spus Dritan Taulla.

Analistul politic și observatorul electoral, Daniel Kerekes, a atenționat asupra folosirii abuzive a resurselor administrative și a unei potențiale finanțări ilicite semnificative din străinătate, în pofida măsurilor legislative și instituționale de a reduce corupția electorală. El a adăugat că, pe lângă măsurile anticorupție, Comisia Electorală Centrală a inițiat o campanie de informare a alegătorilor și a stabilit un parteneriat cu cele două mitropolii ortodoxe pentru a preveni implicarea religiei în campania electorală.

„O serie de interlocutori ai misiunii au menționat folosirea abuzivă a resurselor administrative. Dincolo de finanțele declarate, părțile interesate susțin că în actuala campanie electorală, ar putea exista o finanțare ilicită semnificativă din străinătate, care ar fi canalizată către scheme precum cumpărarea de voturi și crearea rețelelor de influenceri. Deși organele de aplicare a legii combat activ aceste operațiuni, există îngrijorări cu privire la capacitatea lor de a aborda întreaga amploare a acestor activități ilicite”, a spus Daniel Kerekes.

Pe partea de media, analista Maja Milikic a subliniat că peisajul informațional din Moldova rămâne vulnerabil la influența malignă a Rusiei, în special în regiunile autonome Găgăuzia și Transnistria.

„Mass-media tradițională continuă să joace un rol central, dar este slăbită de influența politică, dependența de conținutul străin retransmis și disparitățile regionale semnificative, în special în Găgăuzia și Transnistria, unde domină narațiunile rusești”, a declarat Maja Milikic.

Maja Milikic a mai spus că mediul online este cel mai vulnerabil în fața dezinformării, în mod special TikTok și Instagram, care sunt principale instrumente pentru dezinformare, influență străină și finanțare ascunsă. Campaniile coordonate exploatează identitatea, religia și valorile tradiționale pentru a polariza societatea, în timp ce Telegram a fost folosit și pentru a hărțui și intimida jurnaliștii. Potrivit raportului, amploarea și sofisticarea tacticilor manipulatorii depășesc eforturile instituționale și ale societății civile.

Sursa: RADIO CHIȘINĂU / Rador Radio România