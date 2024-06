O viceprimăriță din Vaslui e acuzată de procurori că a predat limba română timp de 15 ani cu acte de studii false

Viceprimarul comunei vasluiene Codăeşti, Lenuţa Damian, care este și profesor de Limba Română, a fost trimisă în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Femeia, care este profesor de Limba Română la Liceul „Ştefan cel Mare” din comuna Codăeşti, este acuzată că ar fi folosit o diplomă falsă, în baza căreia a predat ilegal limba română timp de 15 ani și ar fi obţinut inclusiv gradul didactic I.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au probat activitatea infracțională a unei femei, de 50 de ani, din comuna Codăești, județul Vaslui, cercetată pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. În urma cercetărilor efectuate a reieșit că, în perioada 2008 – 2023, femeia ar fi falsificat acte de studii, care ar fi atestat calificarea de cadru didactic, obținând, în baza acestora, toate gradele profesionale”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Pe 18 ianuarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vaslui au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, la adrese din comuna Codăești, de unde au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă.

Toate diplomele profesorilor din Vaslui, verificate în urma scandalului

Pe diploma de care Lenuța Damian s-a folosit la angajare, dar și pentru a-și obține ilegal toate gradele didactice, se menționează că ar fi fost emisă de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Lenuţa Damian a candidat pe listele PNL la alegerile din anul 2020 și a fost aleasă viceprimar al comunei Codăești.

Anterior, Lenuţa Damian fusese anchetată într-un alt dosar penal, fiind acuzată că, în calitate de diriginte, ar fi modificat nota unei eleve, la un alt obiect faţă de cel pe care ea îl preda la clasă. La finalul cercetărilor, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui au decis să renunţe la urmărirea penală.

Scandalul iscat în urma dezvăluirii cazului viceprimăriței din comuna Codăești a determinat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui să verifice dosarele de încadrare ale dascălilor de la toate școlile din iudeț.

ISJ Vaslui s-a constituit acum parte civilă în procesul penal deschis împotriva viceprimăriței din Codăești și urmează să precizeze în instanță suma pe care o va cere de la Lenuța Damian în contul salariilor încasate ilegal ca profesor de limba română timp de 15 ani.

Publicitate electorală

Viceprimărița din Codăești a fost plasată în prezent sub control judiciar, nu are voie să părăsească România decât cu acordul judecătorului de cameră preliminară sau al instanței de judecată și nu are voie să comunice cu niciunul dintre martorii din dosar.