O tânără din Sfântu Gheorghe, primul român acceptat în programul Obama Scholars: ”Este o șansă rară să învăț și să colaborez cu lideri din diferite domenii și să stau la masă cu oameni excepționali”

Adriana Preda, o tânără originară din Sfântu Gheorghe, este primul român selectat în cadrul programului „Obama Scholars”, derulat de Universitatea Columbia din New York și coordonat de fostul președinte al SUA, Barack Obama, relatează We Radio Sfântu Gheorghe.

Alături de alți 11 lideri sociali în ascensiune, Adriana face parte din cea de a șasea generație de tineri pe care prestigiosul program al Fundației Obama îi ajută să se dezvolte, oferindu-le instrumentele și experiențele necesare pentru ca eforturile lor să fie mai eficiente și să aibă un impact mai ridicat în comunitățile lor.

De profesie jurist, Adriana spune că și-a dorit dintotdeauna să îi ajute pe cei vulnerabili și să fie vocea celor care nu sunt ascultați, inspirată fiind chiar de povestea de viață a mamei sale, abandonată de părinții biologici, dar care a reușit să devină „o femeie puternică și dedicată”.

Din 2016 este directorul executiv al Asociației „The Social Incubator”. Misiunea organizației pe care o conduce este dezvoltarea socială, educațională și profesională a tinerilor aflați în situații de risc, grupul țintă fiind copiii și adolescenții orfani care se pregătesc să părăsească sistemul de plasament.

De la înființare, organizația pe care o coordonează a sprijinit peste 35.000 de tineri din 30 de județe ale țării

”Consider că este o șansă rară să învăț și să colaborez cu lideri din diferite domenii și să stau la masă cu oameni excepționali. Privesc înainte cu entuziasm și cu convingerea că această experiență va aduce beneficii semnificative pentru mine și pentru misiunea mea de a ajuta”, spune ea.

A avut și o întâlnire cu fostul președinte al SUA.

”Una dintre cele mai importante întâlniri din viața mea, poate chiar cea mai importantă de până acum. Nici nu știu cu ce să încep – e un om atât de cald, de bun, de magnetic. Am aflat cu puțin timp înainte că vom avea întâlnirea privată cu el și, bineînțeles, a trebuit să trecem prin ore de repetiții înainte de a-l întâlni. Am fost instruiți cu privire la toate aspectele, de la cum să ne poziționăm, cum să ne raportăm la el, să nu îl atingem, unde să stăm, absolut tot. O regulă importantă era să nu cumva să îl atingem sau să facem vreun astfel de gest înspre el.

Întâlnirea a avut loc la un hotel din New York și eram toți așezați în poziție de poză, înainte să vină. Din momentul în care a intrat pe ușă, parcă era însoțit de o energie, de un magnetism incredibil. Mulți dintre noi aveam lacrimi în ochi și chiar ne întrebam dacă este real ce se întâmplă. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să vina înspre noi și să ne strângă mâna cu putere. Ne-a spus fiecăruia pe nume, a făcut un mic rezumat al activității noastre și ne-a felicitat pentru ceea ce facem. A fost o experiență incredibilă! Eu am avut incredibila onoare de a sta în dreapta lui și recunosc că în cele două ore petrecute împreună am avut de multe ori sentimentul că e un vis, nu o realitate ceea ce trăiesc. Un moment inspirațional, care ne-a dat energie și putere pentru tot ceea ce urmează și pentru care știu că noi toți vom fi mereu profund recunoscători!

Ne-a ascultat cu atenție poveștile, ideile și experiențele, valorizându-ne perspectivele de lideri sociali. A subliniat importanța construirii comunității, a leadership-ului bazat pe valori și puterea acțiunii colective. Dar, mai presus de cuvinte, ne-a oferit SPERANȚĂ. Speranță că putem schimba realitățile pe care le vrem schimbate, că fiecare mic pas înainte contează și că împreună putem contribui la crearea unei lumi mai bune și mai echitabile.

Nu am cuvinte să îmi exprim recunoștința față de Obama Foundation și Columbia University pentru oportunitatea de a fi prima româncă în acest program și pentru acest moment de a sta în dreapta eroului meu, amintire care mereu va fi o sursă de inspirație și motivație în misiunea mea de a ajuta și de a schimba”, a spus Adriana.